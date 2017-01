It-ministeren efter kommune-trusler om at udelukke KMD: "Det er ikke så simpelt"

ATP og kommunerne truer direkte med at udelukke KMD fra fremtidige ordrer. "Men det er ikke så simpelt," advarer minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V).

Annonce:



Annonce:

Kommunerne og ATP's trusler om helt at udelukke KMD fra fremtidige udbud kan blive en svær plan at føre ud i livet.Sådan lyder det fra minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), der er øverste ansvarlige for it-udviklingen i det offentlige Danmark.Hun var onsdag middag kaldt i samråd i Folketingets Finansudvalg for at svare på spørgsmål om bataljen mellem kommunerne og KMD.Kommunerne truer nu direkte med at udelukke KMD fra fremtidige opgaver, hvilket du kan læse mere om her:"Men det er ikke så simpelt," lød det fra ministeren.Ganske vist indeholder udbudsloven mulighed for at udelukke leverandører, der i væsentligt omfang har misligholdt deres kontrakter.Det skal ske ifølge §137, hvor i det blandt andet hedder, at en leverandør kan udelukkes, hvis 'ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, [...] og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.""Men skal holde sig for øje, at der skal være tale om objektive kriterier. Alle virksomheder har gode og dårlige projekter, og vi ved, at der typisk har været dårlig kommunikation, når et projekt kører skævt," lød det fra ministeren.Hun understregede desuden, at det efter hendes opfattelse ikke kan lade sig gøre at udelukke en bestemt leverandør fra hele den offentlige sektor."Den offentlige sektor kan mig bekendt ikke udelukke en bestemt leverandør. Det vil afhænge af det enkelte udbud, og man kan alene udelukke virksomheder på baggrund af rent objektive forhold i udbudsloven, men ikke bredt over en kam," sagde ministeren.Hun var kaldt i samråd af Magnus Heunicke (S) og Benny Engelbrecht (S).Magnus Heunicke pegede på, at det vil være 'barokt,' hvis KMD efter en udelukkelse stadig vil kunne indgå aftaler i andre dele af den offentlige sektor.Ingen af parterne håber dog, at det vil komme så vidt."Jeg ser helst ikke, at man begynder at blackliste virksomheder, der sidder på en meget stor del af de virkeligt kritiske it-systemer i Danmark. De to parter er i gang med en forhandling, og jeg håber, at de finder en løsning," sagde Magnus Heunicke.Kommunerne har i voldsomme meldinger beskyldt KMD for at spekulere i at forsinke leveringen af de såkaldte støttesystemer, da KMD ifølge kommunerne tjener meget store beløbDet afviste KMD's topchef Eva Berneke 'blankt og kategorisk' tirsdag, hvilket du kan læse mere om her:KMD mener, at kommunernes fremfærd er led i en forhandlings-strategi, hvor kommunerne forsøger at presse flere penge ud af KMD for forsinkelserne.KMD vil selv påtage sig ansvaret for halvdelen af de 14 måneders forsinkelser og har tidligere peget på, at en del af forsinkelserne skyldes en lang række ændringsanmodninger fra Kombit.