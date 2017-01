LG mister milliardbeløb efter kikset smartphone-satsning: Forbrugerne gad slet ikke produktet

Det sydkoreanske verdensfirma LG har tabt halvanden milliard kroner i fjerde kvartal i et ellers positivt 2016 for selskabet. Syndebukken bag tabet er selskabets mobildivision.

LG som helhed havde et forrygende 2016 med et overskud på 770 millioner kroner.Men havde det ikke været for det sydkoreanske selskabs mobildivision, havde regnskabet set meget anderledes ud.LG's markedsandele på smartphonemarkedet har længe været aftagende, men regnskabet for fjerde og sidste kvartal i 2016 var endnu et søm i en potentiel ligkiste.Selskabet havde i fjerde kvartal et underskud på 1,5 milliarder kroner, hvilket hovedsageligt var på grund af virksomhedens mobildivision.I hele 2016 solgte LG kun 14,1 millioner smartphones. Til sammenligning solgte LG's sydkoreanske konkurrent Samsung mellem 70 og 80 millioner, og det var endda på trods af Samsungs Note 7-skandale.I fjerde kvartal havde LG ellers et okay salg af selskabets anmelderroste LG V20-telefon, men 2016's helt store skuffelse, LG G5 fra foråret, var en gedigen katastrofe for selskabet.LG G5 var en unik og innovativ smartphone med en modulær opbygning, hvor du kunne tilføje ekstra funktioner. Et rent slaraffenland for tech-nørder, men den almene bruger var fløjtende ligeglad og købte i stedet smartphones et andet sted.I løbet af foråret måtte LG melde ud, at firmaet stoppede udviklingen af flere modulære smartphones samt udviklingen af flere moduler.Det modulære setup var ellers en gigantinvestering for selskabet, der skulle have siddet i mange smartphones i de kommende år.LG er kendt for ikke at holde sig til de konventionelle smartphonedesigns.LG var således det første firma til at sætte fingerskanneren på bagsiden af telefonen - det kopierer Huawei i dag i stor stil - og LG var også et af de første selskaber med en telefon med to kameraer.Den kommende LG G6 vil ikke have samme modulære system som G5, men har allerede trukket overskrifter, da den eftersigende "kun" vil være udstyret med sidste års Snapdragon 821-processor, og ikke den nyeste 835. Den har Samsung taget for sig selv. Det er dog langt fra kun LG, der har problemer i smartphoneindustrien.Sony og HTC er begge hårdt pressede på smartphone-markedet, hvor særligt kinesiske brands som Huawei rykker frem.