It-komet købt af Cisco for 25 milliarder kroner lige inden stor børsnotering

Prisen på et applikations-overvågningsselskab blev på få timer mangedoblet, da Cisco lagde 25 millliarder kroner på bordet i et opkøb. Læs her, hvad Cisco får for de mange milliarder kroner.

Annonce:



Annonce:

Cisco har set sig så sulten på applikations management-selskabet AppDynamics, at der er lagt 25 milliarder kroner på bordet for at opkøbe virksomheden.AppDynamics fra 2008 har i denne uge gjort klar til en stor børsnotering i dag torsdag, mens selskabets ledelse har forhandlet med Cisco om at blive slugt af it-giganten.Børsnoteringen stod til at blive den første store af sin slags i it-branchen i 2017, men den er nu gået i vasken på grund af Ciscos tilbud, som har mangedoblet værdien af AppDynamics.Og det har man det tilsyneladende helt fint med hos den hurtigtvoksende app-overvågningsvirksomhed."AppDynamics var fokuseret på at få omsætningen til at vokse til en multi-milliard-forretning som et børsnoteret selskab. Men efter samtaler med Ciscos ledelse, er beslutningen havnet på en fusion inden børsnoteringen," skriver Asheem Chandna på sin blog Asheem Chandna er partner i venture kapitalselskabet Greylock, der har delvist ejerskab i AppDynamics.Han forklarer, at aftalen mellem de to selskaber blev underskrevet tirsdag aften, hvorefter de to selskabet offentliggjorde handlen få minutter efter.Hvad er et så for et selskab, der er yngre end den første iPhone, som Cisco har betalt en lille Storebæltsbro for?Asheem Chandna forklarer til Bloomberg , at der indledningsvist er investeret cirka 80 millioner kroner i AppDynamics, som har været igennem en voldsomt vækst igennem sine få leveår.Selskabet har specialiseret sig i at overvåge og optimere applikationer internt i et selskab, hvilket Asheem Chandna ser som et godt match med Ciscos teknologi-stack."Cisco er et verdensklasse-selskab med ufattelige ressourcer, som kan få AppDynamics til at vokse meget hurtigt ude hos kunderne," siger han til Bloomberg.Han tilføjer, at kombinationen af Ciscos egne software-værktøjer til at overvåge kundernes infrastruktur med AppDynamics applikationsoptimering giver en god synergieffekt mellem de to selskaber.Cisco ser sig selv som verdens femtestørste software-selskab og meddeler, at AppDynamics bliver en del af selskabets internet-of-tings og applikations-division.Handlen forventes at være endelig afsluttet i april og kommer lige efter en kæmpe fyringsrunde hos it-giganten.Det kan du læse mere om her: Cisco skal fyre 5.500 medarbejdere