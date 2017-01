Apple tilslutter sig elite-klubben inden for kunstig intelligens

Arkivbillede: Yannis Ntousiopoulos

It-selskabet Apple bliver det syvende medlem af en kunstig intelligens-organisation, der består af cremen af cremen fra it-verdenen.

I efteråret gik seks af de absolut hotteste it-selskaber inden for kunstig intelligens sammen i organisationen Partnership on AI.De seks medlemmer er IBM, Amazon, Google, Microsoft, Facebook og det britisk Google-ejede it-selskab DeepMind, hvis kunstige intelligens for nogenlunde nyligt slog verdensmesteren i brætspillet Go.Nu bliver den eksklusive klub så et medlem mere, da verdens mest indbringende it-selskab Apple tilslutter sig kunstig intelligens-partnerskabet.Det skriver Bloomberg , som dog ikke kan få så meget som et pip ud af Apple om selskabets forestående medlemskab af Partnership on AI.Partnerskabet blandt it-verdenens superliga-selskaber beskriver sig selv om en organisation, der skal sætte kunstig intelligens på dagsordenen ved at:"...undersøge og formulere best practices, forøge offentlighedens forståelse af kunstig intelligens og tilbyde en åben platform for diskussion og engagement omkring kunstig intelligens og dens indflydelse på vores samfund."Trods de fine ord og startopstillingen med it-verdenens fremmeste selskaber er det ellers ikke meget, der sker på organisationens hjemmeside.Event-kalenderen er helt tom, og senest opslag stammer fra 12. oktober sidste år.I det mere end tre måneder gamle opslag glædede organisationen sig over, at den daværende præsident Barack Obamas regerings meldte flere strategiske kunstig intelligens-satsninger ud i en rapport.Siden den rapport kom på nettet, er der til gengæld sket en del ting i Det Hvide Hus og i USA generelt.Blandt andet forudså kunstig intelligens sidst i oktober 2016 stik mod alle meningsmålinger, at Donald Trump ville blive valgt til landets næste præsident.Det var for øvrigt fjerde gange i træk, at AI-systemet MogAI skød rigtigt i valget af USA's præsident.Efter valget blev Donald Trump siden psykoanalyseret af kunstig intelligens ud fra den nybagte politikers mange tweets.Ifølge mediet Psychology Today blev den nuværende amerikanske præsident psyke opsummeret på følgende måde af flere AI-værktøjer til tekstanalyse:"Trump fremstår optimistisk, magtdrevet og selvsikker. Han planlægger en masse, fremviser en masse angst, men har meget lav empati, ydmyghed, og er slet ikke en behagelig fyr."Donald Trump har i sine første få dage som præsident ikke ytret sig om sin egen eller sin regerings holdning til kunstig intelligens.Når det sker, vil hjemmesiden for Partnership on AI muligvis blive opdateret igen.