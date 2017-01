Her er hovedpunkterne i ny statslig it-strategi: Bedre og billigere it er i fokus

Regeringen barsler med en ny it-strategi, der skal give staten mere og bedre it for pengene, mens driften af de igangværende systemer skal strammes op. Læs her hovedpunkterne i den kommende, statslige it-strategi.

Annonce:



Annonce:

Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), under Finansministeriet har varslet opstramninger af især den statslige it-drift.Løftet om opstramning kommer efter, at regeringens store kasseeftersyn i de statslige it-systemer har afsløret, at hvert tredje kritiske it-system i staten ikke kører optimalt.Det kan du læse mere om her:Dermed er der risiko for, at et af statens vitale it-systemer brager ned, bliver kompromitteret af hackere eller på anden måde bliver sat ud af spillet på en yderst uhensigtsmæssig facon.Opstramningerne bliver en del af en kommende ny, statslig it-strategi, som ministeren med hjælp fra de statslige myndigheder og eksterne eksperter skal have et oplæg klar til inden sommerferien."Med it-strategien vil vi gennemføre flere markante ændringer på området, som sikrer, at vores digitale infrastruktur styres sikkert og professionelt," lyder det fra ministeren.Allerede på nuværende tidspunkt har Sophie Løhde luftet hovedpunkterne i den kommende it-strategi på Finansministeriets hjemmeside.Her fornemmes konturerne af et opgør med gamle samarbejdspartnere, som du kan læse mere om her:Et af strategiens hovedpunkter bliver prioritering af it-udgifter og it-aktiviterer, hvor staten i langt højere grad end i dag skal være bedre til at skabe overblik og koordinering af langsitet it-planlægning:"Det er på tide at tage skeen i den anden hånd. Vi skal simpelthen bruge skatteydernes penge mere begavet," lyder en af udmeldingerne fra Sophie Løhde på Finansministeriets hjemmeside.Her fremgår det også, at der kan komme yderligere fokus på store, bekostelige it-projekter, der skal mandsopdækkes tættere end i dag.Slutteligt er der som følge af det nyligt overståede kasseeftersyn taget initiativ til, at systemerne løbende vedligeholdes og videreudvikles, lige som de statslige myndigheder også skal være bedre til at konkurrenceudsætte deres systemer.