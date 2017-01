Dansk Counter Strike-hold vinder 3,3 milllioner kroner i kæmpe-turnering

Counter Strike-holdet Astralis vandt søndag aften Eleague-mesterskabet i Altanta og kan rejse tilbage til Danmark med millionpræmie.

3,3 millioner kroner.Så stor er den præmiesum, det danske Counter Strike-hold Astralis kan tage med hjem til Danmark efter at have banket det polske hold Virtus.pro i finalen i Eleague Major 2017-turneringen i Atlanta.Det danske hold så ellers ud til at måtte nøjes med en andenplads under det meste af kampen søndag aften dansk tid, men slutresultatet ende med en 2-1-sejr til danskerne og en præmiesum på 500.000 dollar - cirka 3,3 millioner kroner.Holdet mødte stor modstand tidligere i turneringen, hvilket holdleder Frederik Byskov nu kun kan grine af."Vi var det mest jagtede hold inden denne turnering, så da vi tabte den første indledende kamp til Godsent, sagde folk med det samme, at det var "typisk Astralis", men vi viste hele verden, at vi havde mere i os, og nu nyder vi sejren," udtalte Frederik Byskov til TV2 Sporten Astralis gode spil høstede også anerkendelse fra Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), der roste holdet i et tweet Computerspil som konkurrencesport, også kaldet eSport, er i hastig vækst.Det estimeres, at mere end 125 millioner mennesker så eSport som seersport i 2015, og at esport som underholdningsmedie vil omsætte for over syv milliarder kroner i 2019.I Danmark har Nordisk Film og FCK for nyligt annonceret et samarbejde omkring Counter Strike-holdet North.Det er ikke kun i spillet Counter Strike, at Danmark har nogle af verdens bedste spillere.I spillet League of Legends er Søren "Bjergsen" Bjerg en del af holdet Team SoloMid, som er et af de bedste i verden.På Twitter har "Bjergsen" dobbelt så mange følgere som den danske fodboldspiller Nicklas Bendtner.