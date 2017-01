Sandhedens time: Derfor venter vi i spænding på årsregnskaberne fra TDC, Telenor og 3

ComputerViews: Telia har netop offentliggjort sit årsregnskab, og i denne uge kommer regnskaberne fra TDC og Telenor. Også 3 gør status. Sandhedens time nærmer sig på det danske telemarked.

2016 var et specielt år i den danske telebranche.Her tænker vi ikke bare på, at det var året, hvor den barske virkelighed igen meldte sig, efter at det meste af 2015 var gået med snakken om, at Telia og Telenor skulle fusionere - hvilket som bekendt aldrig blev til noget.2016 var også specielt, fordi flere nye spillere meldte sig på banen.Alle med det forretningskoncept, at mobil- og bredbåndskunderne skulle have mere for mindre.Med andre ord blev der - igen - dømt priskrig på det danske telemarked.Det store spørgsmål er nu, hvor 2016-årsregnskaberne offentliggøres, hvad konsekvenserne af blandt andre Plenti og Tjeeps indtog på markedet har været?Vi fik (måske) et lille forvarsel, da den svenske Telia-koncern fredag offentliggjorde sit 2016-regnskab. Se regnskabet her Telia oplyser, at selskabet i Danmark i løbet af 2016 mistede 38.000 mobilabonnenter, så kundebasen er gået tilbage med 2,3 procent til lidt mere end 1,6 millioner mobilkunder.Fastnetforretningen er samtidig gået tilbage med 11,4 procent, mens der er blevet 5,2 procent færre bredbåndskunder.Det store spørgsmål er dog, hvor kunderne - og ikke mindst mobilkunderne - er gået hen?En del af mobilkunderne er ganske givet smuttet over til de to nye mobilselskaber, Plenti og Tjeep.Begge selskaber blev lanceret i 2016 - og de meldte begge ambitiøse kundemål ud fra starten.Tjeep mener, at der skal hentes 80.000-100.000 kunder inden for det første år, mens Plenti har talt om 100.000 kunder inden for det første år eller to.3 har netop udsendt en meddelelse om, at selskabet hentede 47.000 nye kunder i 2016 - med andre ord har også dette selskab skovlet kunder ind i 2016.De kunder skal i sagens natur komme et sted fra - og derfor bliver det interessant at se, om TDC's og Telenors årsregnskaber viser en tilbagegang i antallet af mobilkunder i samme grad som hos Telia?Morten Imsgard, der er aktieanalytiker hos Sydbank og især følger TDC-aktien, udtalte for nogle dage siden i Computerworld, at TDC har udsigt til et meget udfordrende 2017 - ikke mindst med udgangspunkt i presset på mobilpriserne."Mindre spillere begynder at røre på sig i forhold til, at priserne skal ned. Det er en meget, meget hårfin balance, om der ikke kommer stigende priskonkurrence igen inden for mobiltelefoni," sagde Morten Imsgard.Den udvikling vil TDC bestemt ikke have det godt med, tilføjede Morten Imsgard:"TDC vil gøre alt, hvad selskabet kan, for ikke at deltage i det og vil være den sidste aktør, der hopper ombord. Men det er klart, at hvis kunderne igen begynder at blive lokket af nogle tilbud, kan TDC ikke blive ved med at fortsætte, som vi så i de sidste kvartaler i 2016."Når TDC udsender sit årsregnskab fredag morgen ved vi, hvordan mobilforretningen klarer sig, efter at Plenti og Tjeep har meldt sig på banen.Samtidig bliver det også spændende at se situationen i bredbåndsforretningen, hvor eksempelvis Hiper og Gigabit.dk forsøger at kapre kunder fra TDC.Overordnet set har TDC i en årrække været en presset telekoncern.I 2015-regnskabet var TDC's EBITDA-resultat faldet med 6,9 procent i forhold til året før, mens selskabet endte med et underskud på knap 2,4 milliarder kroner.Har TDC fået rettet op på den dramatiske udvikling i 2016-regnskabet? Det får vi svaret på fredag morgen.Telenors årsregnskab offentliggøres torsdag, og der skal det ikke mindst blive interessant at se, hvordan 2016 blev for Telenor, efter at fusionen med Telia kollapsede i efteråret 2015.I regnskabet for den danske Telia-forretning ligger 2016-omsætningen på omkring 4,6 milliarder danske kroner - stort set det samme som i 2015. Telias overskud før skat, afskrivninger og renter (EBITDA) er dog faldet med 6,8 procent til 543 millioner danske kroner.Telia kunne med sit årsregnskab i øvrigt afvise længere tids rygter om, at svenskerne vil købe danske TDC. Læs mere om det her: Telia efter TDC-opkøbsrygter: Opkøb i Danmark er 'ikke attraktivt' Lidt senere i dag kan du læse om 3's kunde-årsopgørelse her på Computerworld.