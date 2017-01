Bekymret professor: Problemerne med de offentlige it-systemer er langt større end vi tror

Hver fjerde af det offentliges store it-projekter er i alvorlige tekniske eller økonomiske problemer."Problemerne er større end hidtil fremstillet," mener professor.

Det står galt til i det offentlige, når det gælder it-projekter. Sådan lyder det fra professor på Copenhagen Business School, Kim Normann Andersen tirsdag på Finans.dk.Den kommer efter, at regeringen mandag udgav resultaterne af et såkaldt kasseeftersyn af de offentlige it-projekter.Kim Normann Andersen har gennemgået fremdriften på 50 it-systemer, der er blevet sat i søen efter 2020, og det overordnede billede ser fint ud.Det gælder dog ikke, hvis man alene kigger på de store projekter, der koster mere end 10 millioner kroner."Tretten af de halvtreds it-projekter har en eller flere gange fået det røde kort. For flere projekter bløder pengekassen, og tidsplanerne skrider med alvorlige konsekvenser for både projektet og andre, afhængige delprojekter," skriver Kim Normann Andersen.Han konkluderer, at problemerne er langt større, end det hidtil er blevet fremtstillet. Og derfor vil vi givet komme til at se flere store offentlige it-skandaler, mener han."I godt 25 procent af projekterne er der potentielt markante problemer på både den finansielle og den tekniske side. Derfor er det i min optik et skønmaleri af dagens it-projekter, hvis man forventer at den værste fare er drevet over," skriver professoren.Det offentlige har i årevis været plaget af den ene meget dyre it-skandale efter den anden.I den lange række finder vi blandt andet Arbejdsmarkedsstyrelsens Amanda, forsvarets DeMars, EPJ-projekterne, SLS, Skats egen e-indkomst, den digitale tinglysning, SINE, Polsag, ProAsk og seneste Skats totalt fejlslagne EFI-projekt, som har fået Skat til at kræve næsten 700 millioner kroner i erstatning fra KMD.Du kan læse mere om, hvorfor det bliver ved med at gå galt i det offentlige her:Computerworlds læsere har tidligere peget på en række faktorer i det offentlige, som får projekterne til at køre af sporet. De tæller en usund kultur, et dårligt udbudssystem, lidt for grådige it-leverandører samt inkompetence og manglende viden om it.Kim Normann Andersen har tidligere argumenteret fo r, at det offentlige helt skulle sættes fra bestillingen, når det gælder store it-projekter.Det skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen og Statens IT efter hans mening er fanget i en 'spændetrøje af regler og procedurer, der gør, at de ikke kan slippe it-projekterne løs, så udviklerne og brugerne kommer til fadet," lige som han mener, at de centrale myndigheder blander sig alt for meget i både udbud og proces."Lad dog 2017 være året, hvor den lumre tro på, at staten skal sidde for bordenden og brænde penge af, afløses af staten som kunde. Noget af behovet kan elimineres ved at bruge helt nye generationer af teknologer (robotter). Andre behov løses bedst ved, at staten bruger - ikke skaber," har det tidligere lydt fra professoren.Du kan læse hele Kim Normann Andersens indlæg på Finans.dk her.