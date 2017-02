Apple stopper langvarig tilbagegang - nu sætter iPhone-salget igen rekord

Apple har solgt et rekord-stort antal iPhones, men virksomheden plages stadigvæk af et faldende iPad-salg.

I det seneste kvartal har Apple solgt et rekord-stort antal iPhones. I alt har Apple solgt 78,3 millioner iPhone i kvartalet, og det er fem procent mere end i samme kvartal sidste år.Det viser det kvartalsregnskab, som Apple præsenterede sent tirsdag aften.Det høje iPhone-salg betyder, at Apple bryder en negativ tendens, hvor virksomheden i de seneste tre kvartaler har oplevet faldende omsætning.I stedet oplevede Apple i dette kvartal en omsætningsstigning på tre procent sammenlignet med samme kvartal sidste år.Udover det stigende iPhone-salg oplever Apple også en fortsat vækst i service-forretningen, der blandt andet består af den populære App Store, iCloud og streaming-tjenesten Apple Music. Her steg omsætning med 18 procent, og ifølge den amerikanske avis Wall Street Journal omsætter Apples services-forretning i dag for tre gange så meget som Netflix.I forbindelse med regnskabsaflæggelsen stillede Apples administrerende direktør Tim Cook investorerne yderligere vækst i services-forretningen i udsigt.Her vurderede han, at omsætningen i services-forretningen vil blive fordoblet i løbet af de næste fire år.Alt i regnskabet var dog ikke rosenrødt. Ifølge det amerikanske medie Bloomberg fortsætter Apples salg på det kinesiske marked med at falde, og alene i det seneste kvartal er det faldet med 12 procent.Ligesom Apples iPad-salg også fortsætter sit fald. I dette kvartal faldt salget med 22 procent. Til gengæld oplevede Apple en 7 procent stigning i Mac-omsætning.