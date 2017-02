Slut med skyhøje roaming-priser i EU: Roaming-afgifter fjernes til sommer

Til sommer bliver det langt billigere at sende Facebook-opdateringer fra Costa Del Sol på din mobiltelefon. Roaming-afgifterne bliver afskaffet. Den danske telebranche er ikke tilfreds med aftalen.

Fra 15. juli bliver det langt billigere at irritere din familie hjemme i regnvåde Danmark med billeder af sol og sommer fra ferien i Toscana.Europa-Parlamentet og ministerrådet er blevet enige om afskaffelsen af roaming-afgifter i Europa for EU-borgere.Afskaffelsen betyder, at du som dansker kan rejse til sydens sol og benytte dine månedligt betalte gigabytes i dit almindelige abonnement, uden at det kommer til at koste dig ekstra.Den nye aftale gælder i alle EU's 28 medlemslande.Det Radikale Venstres Europa-Parlaments-medlem, Jens Rohde, udtaler til Ritzau, at det i 2013 kostede en EU-borger mere end 698 procent af den reelle kostpris for udbyderne, når telefonens data blev brugt i udlandet.De sidste forhandlinger handlede om engros-priserne for en sendt gigabyte, som ender på 7,7 euro - godt 57 kroner - per sendt gigabyte.Det er penge, som dit teleselskab skal betale for hver gigabyte, du sender mod Danmark fra et Euro-land efter den 15. juni.Det er et prisniveau, som direktør for telebranchens organisation, Teleindustrien, Jakob Willer ikke er tilfreds med."Jeg synes, at det er nogle meget høje engros-priser, der er blevet enighed om, og det vil unægteligt komme til at betyde et større økonomisk pres på teleudbyderne," siger Jakob Willer.Du vil som forbruger få gratis roaming, men det vil koste de danske teleudbydere, fortæller Jacob Willer."En almindelig dansker ser Netflix-serier, streamer Spotify og sender videoer og billeder fra poolen i Italien til den helt store guldmedalje. Bruger du dit abonnements 10 gigabyte på en ferie, vil det koste dit teleselskab 570 kroner. Og det gælder, selv om dit abonnement med 10 gigabyte kun koster dig 200 kroner," siger Jakob Willer.Prisen på 7.7 euro - 57 kroner - vil falde til 2,5 euro i 2021. I aftalen har teleudbyderne fået mulighed for at begrænse mængden af gratis roaming, hvilket du nok skal forvente vil ske."Det er op til hver enkel teleudbyder, men forvent som forbruger at se en begrænsning på mængden af data, som du gratis kan bruge i udlandet. Det er faktisk det mest positive i den her aftale," siger Jakob Willer.Jakob Willer fortæller, at særligt de sydeuropæiske teleselskaber har kæmpet for en høj en gros-pris, da data langt hen ad vejen sendes nordpå til nordeuropæiske turister, der er på ferie i Sydeuropa.Derfor kæmpede de nordeuropæiske teleselskaber også for en så lav pris per gigabyte som muligt.