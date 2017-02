Apples pengetank er federe end nogensinde før - men hvad vil virksomheden bruge pengene på?

Apple har ufattelige summer på kistebunden. Overvejer Apple mon at købe Netflix eller Disney?

Apple vil i fremtiden udvikle flere og flere tv-serier på egen hånd.

Apples enorme pengetank fortsætter med vokse. Alene i det seneste kvartal er pengetanken vokset med knap 59 milliarder danske kroner og udgør nu i alt 1.700 milliarder danske kroner.Det fremgår af det kvartalsregnskab, som Apple præsenterede tirsdag aften.Dermed er Apples pengetank større end Sri Lankas bruttonationalprodukt og en anelse mindre end Danmarks.Den enorme pengetank er en hyppig kilde til spekulationer. For hvad skal Apple bruge de enorme summer på?Typisk har investorerer en forventning om, at virksomheder der ligger inde med så store formuer enten udbetaler udbytte eller geninvesterer formuen i opkøb.I modsætning til virksomheder som Google og Microsoft har Apple dog altid været betydeligt mere tilbageholdende med at foretage opkøb.Det største opkøb i Apples historier er købet af Beats i 2015, som Apple betalte 3 milliarder dollar for.Et opkøb der dog blegner i sammenligning med Microsofts opkøb af LinkedIn til 26 milliarder dollar eller Googles opkøb af Motorola for 12,5 milliarder dollar.I det såkaldte 'earnings call', der fulgte i kølvandet på offentliggørelsen af regnskabet tirsdag aften ville Apples administrerende direktør Tim Cook dog ikke udelukke, at Apple på et tidspunkt foretager et gigant-opkøb."Der er ikke noget opkøb, som vi vil afholde os fra på alene grund af størrelsen," sagde han.Gennem de seneste måneder er der blevet spekuleret i, at Apple i stigende grad vil begynde at producere sine egne tv-serier og tv-show.Apple er allerede i gang med at producere tv-serien Planet of The Apps, der har filmstjerner som Gwyneth Paltrow og Jessica Alba på rollelisten.Og for nylig kunne Wall Street Journal berette, at Apple har ambitioner om at gøre produktion af tv-indhold til et signifikant nyt forretningsmåde, som vil betyde, at Apple vil udvikle sig til en større spiller i Hollywoods underholdningsindustri.Derudover vil satningen også have potentiale til at kompensere for den aftagende vækst i salget af iPhones og iPads.Under tirsdagens investor-opkaldet slog Tim Cook også fast, at Apple endnu kun "har stukket tåen i vandet," når det handler om at udvikle eget indhold.Dermed vil tv-området være et oplagt sted for Apple foretage opkøb på samme måde som vi så Apple gøre, da virksomheden opkøbte Beats for at komme ind på musik-streamingmarkedet.Her var det ikke høretelefon-forretningen, men streamingtjenesten Beats Music, der havde Apples egentlige interesse. Og i dag udgør Beats Music kernen i Apples egen streamingtjeneste, Apple MusicOpkøbs-spekulationerne fik ekstra næring, da Tim Cook i forbindelse med "earnings call'et" stillede investorerne en overraskende høj vækst i udsigt på services-området. Et område der blandt andet indbefatter Apples streaming-tjeneste, Apple Music.Her forventer Apple, at omsætningen bliver fordoblet i løbet af de næste fire år.Det er ganske vist ikke et mål, der er urealistisk at nå gennem organisk vækst, men alligevel så tilpas ambitiøst, at der kan ligge planer om et opkøb bag forventningerne.Ifølge de amerikanske medier har Apple gennem de seneste mange år syslet med at udvikle et nyt tv-produkt. Enten i form af en fladskærm eller en mere avanceret udgave af den tv-boks, Apple TV, som Apple sælger i dag.Den store udfordring for Apple har dog været at få sikret de nødvendige aftaler med kabel-selskaber og indholdsproducenter.De har langt fra at været så villige til at lege med Apple, som det var tilfældet, da Steve Jobs i tidernes morgen fik pladeselskaberne til at samarbejde om iTunes Store.Løsningen for Apple kan derfor være selv at købe en indholdsproducent.Ifølge Wall Street Journal var Apple sidste år, da også et af de selskaber, der udviste interesse i at købe det gigantiske amerikanske tv-selskaber Time Warner, som dog endte med med at blive opkøbt at teleselskabet AT&T for intet mindre end 580 milliarder kroner.Det er svært at vide, hvor konkret Apples interesse var, og Apple interesse var formodentligt rettet mod den populære tv-serie-producent HBO, som er ejet af Time Warner.Spekulationer af de meget løse slags har også sat Apple i forbindelse med mulige opkøb af store medievirksomheder som Netflix eller Disney.Eksempelvis vurderede den amerikanske kabel-tv-mogul John Malone for nylig, at Disney ved først at frasælge tv-kanalen ESPN vil kunne blive et attraktivt købs-objekt for en virksomhed som Apple, og tidligere har mange Wall Street-eksperter også set Apple og Disney som et godt match."Logikken er så ligetil, at handlen kunne ske i morgen," siger Francis McInerney fra North River Venture til Washington Post for få år siden I den forbindelse er det værd at huske på, at der historisk set har været tætte bånd mellem Apple og Disney.Eksempelvis var Apples stifter Steve Jobs den største enkeltstående aktionær i Disney og sad ligeledes i virksomhedens bestyrelse.Et andet muligt opkøbs-objekt er streaming-tjenesten Netflix, der gennem de sidste 10 år har udviklet sig fra dvd-pusher til producent af tv-serier af høj kvalitet.Walt Disney har en markedsværdi på knap 176 milliard dollar eller knap 1200 milliarder kroner, mens Netflix har en markedsværdi på 60 milliarder dollar eler cirka 415 milliarder danske kroner.Med Apples enorme pengetank in mente er der ingen tvivl om, at denne type opkøb ligger inde for Apples økonomiske formåen, omend det vil være et usædvanligt brud med den opkøbs-strategi, som Apple tidligere har fulgt.Her har Apple traditionelt set valgt at opkøbe mindre virksomheder, der besidder værdifuld teknologi.Samtidig er Apple udfordret af, at 94 procent af virksomhedens pengetank er placeret udenfor USA. Det betyder, at Apple vil blive beskatte, hvis de fører penge hjem til USA for at financiere opkøbet.Derfor arbejder en række tech-selskaber, her i blandt Apple, på at overbevise den amerikanske regering om at få indført en ordninge der gør det muligt for virksomhederne at føre kapital hjem til USA under lempelige vilkår.