Telenor har vendt alvorlig krise i Danmark til fremgang: Nu vælter det ind med kunder

Det har længe set sort ud for den norske telegigants Telenors danske forretning. Men nu blodrøde resultater pludselig vendt til masser af fremgang.

Flere års alvorlig dansk krise for Telenor blev i 2016 vendt til en yderst fornuftig fremgang.Det fremgår af Telenors netop offentliggjorte regnskab for fjerde kvartal 2016 og året samlet set.Se regnskabet her (PDF) "Som det fremgår af koncerntallene, oplevede Telenor Danmark en fremgang på 44.000 mobilkunder i fjerde kvartal samtidig med at indtjeningen per kunde holdes på et stabilt niveau for 5. kvartal i træk," lyder det fra Telenor Danmark.Administrerende direktør i Telenor Danmark, Jesper Hansen, udtaler samtidig:"Jeg glæder mig over, at vi har øget den samlede indtjening, og at vi har set en tilvækst af nye kunder i fjerde kvartal.""Vi befinder os dog stadigvæk i et marked med ekstrem konkurrence, og derfor har vi naturligvis fortsat fokus på at simplificere og fremtidssikre vores forretning."Telenor har nu 1.820.000 mobil-abonnenter i Danmark, en fremgang på 36.000 i forhold til 2015.Telenor sidder dermed fortsat solidt på pladsen som landets næststørste mobilselskab.Telenor havde i 2016 en omsætning i Danmark på lige knap 5,1 milliarder norske kroner - omkring 4,3 milliarder danske kroner.Det er et fald på seks procent i forhold til året før, men samtidig er et minus på bundlinjen på 2,5 milliarder norske kroner blevet vendt til et plus på 307 millioner norske kroner, cirka 257 millioner danske kroner.Telenors konkurrent Telia oplyste i sidste uge, at selskabet i Danmark i løbet af 2016 mistede 38.000 mobilabonnenter , så Telia-kundebasen er gået tilbage med 2,3 procent til lidt mere end 1,6 millioner mobilkunder.3 har i denne uge udsendt en meddelelse om, at selskabet hentede 47.000 nye kunder i 2016 - med andre ord har dette selskab ligesom Telenor skovlet kunder ind i 2016.I morgen fredag kommer TDC med årsregnkab.