Snapchat klar til milliard-børsnotering trods gigantiske underskud: "Det er ikke sikkert, at vi kommer til at tjene penge"

I 2016 alene havde Snap Inc et underskud på svimlende 514 millioner kroner - det svarer til intet mindre end 3,5 milliarder danske kroner.

Vi vil gerne have dine penge, men det er ikke sikkert, at vi nogensinde får overskud.Det er groft sagt budskabet fra Snap Inc, der netop har indsendt sin ansøgning om en børsnotering til de amerikanske myndigheder.Snap Inc. er virksomheden bag den populære amerikanske app Snapchat, og i børsmaterialet oplyser virksomheden til investorerne, at virksomheden "måske aldrig opnår eller kommer til at fastholde profitabilitet."Det skriver den amerikanske tv-station CNBC Går alt, som Snap Inc. ønsker, vil virksomheden blive børsnoteret til en samlet værdi på intet mindre end 3 milliarder dollar - eller knap 20,5 milliarder danske kroner.Snap Inc. kan bryste sig af ekstrem høj vækst i brugertallet. Alene i 2016 havde Snap Inc en brugervækst på 48 procent sammenlignet med året før, og det er ifølge det amerikanske tech-medie Recode væksttal, der sammenlignelige med dem Facebook havde umiddelbart før virksomhedens børsnotering.Dog med den væsentlige forskel at Facebooks brugerbase på daværende tidspunkt var tre gange så stor.Recode påpeger dog, at Snap Inc gennem det seneste år har oplevet massive tab og på denne måde minder mere om kriseramte Twitter end Facebook.I 2016 alene havde Snap Inc. et underskud på svimlende 514 millioner dollars - det svarer til intet mindre end 3,5 milliarder danske kroner. Det sker på trods af at Snapchat i 2016 omsatte for knap 2,8 milliarder kroner.Alligevel lyder Snaps pitch til investorer ifølge Wall Street Journal at Snap er ikke det næste Twitter, men derimod det næste Facebook.Snap er blot en blandt mange hurtigtvoksende amerikanske startups, der har høj brugervækst og fed toplinje, men en blodrød bundlinje.Det bedste eksempel er formodentligt Uber, der i dag er vurderet til at være 62,5 milliarder dollar - knap 450 milliarder danske kroner - men alene i løbet af det sidste kvartal i 2016 mistede 5,6 milliarder danske kroner.De høje værdiansættelser bliver i stedet drevet frem af en tro på, at virksomhederne vil være i stand til at veksle den store brugervækst til en profitabel forretningsmodel.Indtil videre har Snap hentet sine indtægter via eksklusive annonceringer, hvor virksomheder kan købe særlige annoncer, som brugerne møder, når de afspiller de såkaldte "stories" og specialdesignede filtre.Ifølge det amerikanske marketingsmagasin Adweek er de såkaldte lens-filtre et ekstremt eksklusivt format, som store "brands" - eksempelvis filmselskaber - rask væk betaler syv-cifrede dollar-beløb for at få adgang til.Derudover har Snap gennem det seneste år også forsøgt at brande sig om et kamera-firma - og ikke bare et socialt medie.Ifølge Snap er Snapchat først og fremmest en kamera-app, og dernæst har virksomheden for nylig sendt sit første hardware-produkt på markedet i form af kamera-brillerne Spectacles.