Fem hotte tech-nyheder fra ugens løb: Få overblikket her

AMD har offentliggjort lanceringsdatoen for firmaets nye Ryzen-processorer, og Razer opkøber smartphone-selskab. Her er fem tech-nyheder fra ugens løb.

Nextbit er firmaet bag Robin-telefonen. Nextbit blev grundlagt af tidligere Google-ansatte.

Den lille "teaser", som Samsung har offentliggjort.

AMD's længe ventede Ryzen-processor bliver lanceret i starten af marts måned. Det bekræfter AMD's CEO Lisa Su i forbindelse med selskabets kvartalsregnskab.AMD's Ryzen-processorserie er ventet som et seriøst våben mod den nærmest monopollignende situation med Intel som computerprocessorens konge.Lisa Su bekræftede også, at AMD's serie af Vega-grafikkort vil udkomme i den tidlige sommer 2017.AMD kalder selv lanceringen for firmaets vigtigeste forbrugerorienterede produkt i over et årti, og Lisa Su bekræftede også, at selskabet allerede er i færd med at udvikle efterfølgeren til Ryzen-processorerne, Zen 2 og Zen 3.CEO'en bekræftede også, at AMD allerede nu udvikler og forsker i 7nm teknologi.Tidligt på ugen kom det også frem, at Razer opkøber Nextbit, selskabet bag den noget unikke Robin-smartphone.Razer er en af verdens største producenter af udstyr til computerspillere, så at firmaet opkøber en smartphone-producent har straks fået rygterne til at køre om en mulig "gamer-telefon." Razer har allerede sin egen gamer-bærbar computer.Nextbits Robin-telefon var unik, da dens Android-system var cloud-baseret og apps automatisk blev gemt i skyen.Den populære kommunikationsplatform Slack har nu - måske endelig - lanceret en enterprise-version af sin Slack-app til større virksomheder.Navnet på produktet er Enterprise Grid og skal hjælpe virksomheder til bedre at kunne administrere samtaler ogi Slack.Den eksisterende Slack-app er ikke designet til at kunne håndtere store virksomheder med flere tusinde ansatte, men den nye enterprise-version skulle hjælpe på det.Slacks enterprise-version kommer kun et par måneder efter, at Microsoft annoncerede sin "Slack-dræber, Microsoft Teams, der fra starten af er klar til større virksomheder.Februar og starten af marts er som altid den tid, hvor der bliver annonceret flest nye smartphones, men ikke den, hvor der bliver sat flest nye til salg.Faktisk er det kun HTC Desire 650 og Samsungs A3 og A5 (2017-modeller), som bliver sat til salg i februar måned. Alle tre er telefoner til en relativ lav pris, men uden at det går for meget ud over brugeroplevelsen.HTC Desire 650 koster 1.490 kroner, Samsung A3 vil koste 2.599 kroner, og A5 vil koste 3.299 kroner.Fra den 27 februar begynder verdens største mobilfest ved årets Mobile World Congress i Barcelona. Det er her, at mange af de store spillere plejer at fremvise nye smartphones og andet mobilt tilbehør.LG har allerede bekræftet, at en LG G6 vil blive fremvist.Samsung plejer at lancere sin nyeste Galaxy-telefon ved MWC-messen, men ikke i år. En Galaxy-lancering vil først ske i april måned, hvis man skal tro diverse læk.I stedet har Samsung smidt små ledetråde ud, der angiveligt viser en ny Samsung-tablet, højst sandsynligt en Samsung Tab 3, i dagene op til MWC.