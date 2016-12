Lad os fejre de gode historier om offentlig digitalisering

ANNONCE:

24 indstillinger er nu blevet til ni nominerede offentlige it-projekter i kampen om Digitaliseringsprisen 2016. Det er ni af de bedste historier om offentlig digitalisering i 2016.Nominerede i kategorien Effektiviseringsprisen:* Egedal Kommune med projektet Spildevandsplan 2016* Region Syddanmark med projektet Teletolkning* Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med projektet VitasNominerede i kategorien Velfærdsprisen:* Danske Regioner med projektet Den præhospitale patientjournal* Hjørring Kommune med projektet Sensorbleer* Telepsykiatrisk Center med projektet Telepsykiatrisk hjemmebehandlingNominerede i kategorien Dommernes specialpris:* Hjørring Kommune med projektet Book en byggesagsbehandler* Statsforvaltningen med projektet Medbetjening* Syddansk Sundhedsinnovation med projektet CoLab Plug & PlayJeg kan kun opfordre til at dykke ned i projekterne, læse og søge inspiration. For der er god brug for, at vi tager ja-hatten på, når vi snakker om offentlig digitalisering.Helt naturligt dominerer de fejlslagne projekter mediedagsordenen. Men der er altså også meget der lykkes derude og driver digitaliseringen fremad. It-projektrådet spiller en vigtig rolle som rådgiver i arbejdet med undgå kuldsejling af enkeltprojekter i digitaliseringen af Danmark. Hos cBrain, hvor jeg arbejder som research manager, peger CEO, Per Tejs Knudsen, på to steder i digitalisering, hvor hastigheden er en afgørende faktor: Implementering og eksekvering.Implementering handler om projekterne og eksekvering handler om ledelse. Og når hastigheden er så afgørende, så er det ifølge Per Tejs Knudsen fordi teknologien udvikler sig eksponentielt, mens mennesker alene tænker lineært."Vores problem er ikke teknologien, men vores evner til at udnytte den. Hvis it-projekter varer længere, end det tager teknologien at flytte sig, så er mulighederne for at høste gevinsterne allerede spildt.""For teknologien påvirker ikke alene processerne som understøttes. Den påvirker også målet for digitaliseringen i form af effektivisering eller innovation. Derfor er det rigtigt, rigtigt vigtigt, at ledelsen i en organisation ved, hvad den vil opnå med digitaliseringen, og hvad der er muligt at opnå organisatorisk med teknologien."Det er i dét klare ledelsesfokus, at kimen lægges til at sætte fart på implementering og eksekvering. Digitaliseringsprisen er med til at sætte fokus på succeserne i offentlig digitalisering.Prisen uddeles i næste måned, når konferencen Offentlig Digitalisering 2016 finder sted i Aarhus. Her bliver der rig lejlighed til at lytte til indlæg og diskutere retningen for digitaliseringen i Danmark.Jeg har pakket ja-hatten og glæder mig som altid til de to dage i Musikhuset. Men i relation til denne klumme glæder jeg mig især til en keynote fra Philipp Müller som er general manager hos CSC, Public Sector Central & Eastern Europe.Hans tale har titlen: Chief Digital Officers Wanted: Leadership for our "interesting times." Dr. Müller sætter fokus på, hvilke håndtag der kan skabe succesfuld lederskab i en digitaliseret verden.