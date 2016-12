Softwarerobotter kommer til at løfte medarbejdere og virksomheder til nye højder

ANNONCE:

Den tiltagende automatisering af virksomheders arbejdsopgaver puster liv i science-fiction-forestillinger om menneskelignende robotter, der erstatter mennesker. Eller som i det mindste kan gøre ting bedre (eller nogle gange værre), end vi kan. Hver dag er der en nyhedshistorie om automatiseringens indflydelse på diverse stillinger. Og lad os indse, at automatiseringer gør nogle jobs overflødelige, men samtidig skabes andre.På trods af frygten, der er forbundet med emnet, så er procesoptimering via robotter på arbejdspladsen faktisk noget, der frigør mennesker fra ikke-produktivt arbejde, og samtidig skabes der helt nye brancher, job og muligheder. Det skyldes, at videnarbejdets fremtid afhænger af intelligente robotter, der styrker intelligente mennesker. Dermed frigøres mennesker fra ensformige rutine- og gentagelsesopgaver, hvorved der skabes større værdi for virksomheden, end der overhovedet var muligt før. Som en følge heraf er vi på vej ind i en ny æra af kommunikation imellem mennesker og maskiner, hvor softwareværktøjer bliver en form for "robotter", der bruges til videnarbejde.En undersøgelse fra i år har set på intelligent procesautomatisering (IPA) på tværs af Europa og USA og påvist en øget brug af mere og mere avancerede IPA-teknologier med øget tid og optimering af analyse til følge. Undersøgelsen viser også, at IPA giver mulighed for at optimere og håndtere komplekse processer. Automatiseringen bliver dermed en styrke for de medarbejdere, der stadig er essentielle for arbejdsprocessen.Deltagende europæiske og amerikanske topledere ser allerede en hyppig anvendelse af procesautomatisering: De adspurgte angav det nuværende niveau af automatisering til at udgøre 25% - 40% af de nuværende arbejdsprocesser. Næsten en femtedel svarede, at de havde opnået omkostningsbesparelser på mere end 15% ved hjælp af IPA i løbet af det seneste år, og halvdelen af de adspurgte angav, at automatisering vil betyde en væsentlig forbedring af deres forretningsproces inden for tre til fem år.Potentialet er kæmpestort. De intelligente procesautomatiseringsrobotter arbejder døgnet rundt, minimerer menneskelige fejl og reducerer unødvendige led i processerne. For virksomheder betyder det øget effektivitet, besparelser og nye forretningsmodeller til at drive omsætning. For eksempel kommer administration af skadesanmeldelser til at glide lettere, håndteringen af patientjournaler inden for sundhedsvæsenet bliver bedre og kreditkortadministration i den finansielle sektor effektiviseres.Men det er stadig vigtigt, at få mest muligt ud af de ting mennesker er bedst til: Kun mennesker besidder samarbejdsevne, teamwork, kreativitet, nysgerrighed, intuition, opfindsomhed, opfindertrang, empati osv. Ganske vist kan robotter udføre de samme opgaver igen og igen uden afvigelser og laver væsentligt færre fejl end mennesker, men det placerer ikke mennesket på tilskuerrækkerne. Mennesker er stadig nødt til at overvåge robotter for at observere, organisere, koordinere og afhjælpe problemer, hvis noget går galt. Det er også vigtigt at huske på, at automatisering har sine begrænsninger: Der er visse ting, som robotter simpelthen ikke kan gøre, såsom at føle og forstå menneskers følelser eller handle spontant. Det er her, kombinationen af talentfulde mennesker og automatisering skaber ekstraordinære resultater.For nyligt har medierne bragt historien om , hvordan en journalist fra National Public Radio i USA oplærte en maskine til at skrive en nyhedshistorie. Det resulterede i, at selvom maskinen var hurtigere til at skrive artiklen, så indeholdt historien ikke samme følelse og flair som en artikel skrevet af journalisten. Pointen er, at selvom maskiner måske har en plads i arbejdsstyrken (eller i dette tilfælde på nyhedsredaktionen), og selvom automatisering af basalt arbejde er en del af en naturlig evolution, så kan maskiner ikke erstatte journalister (eller deres jobs). I stedet vil maskinerne blive brugt til at aflaste travle journalister, der i dagens digitale nyhedsverden ofte arbejder under enormt tidspres. Intelligent procesautomatisering kan hjælpe dem med noget af den faktuelle rapportering og give dem tid til at skrive mere kreative og dybdeborende artikler til glæde for alle her på siden eksempelvis.Det er i sig selv en interessant tanke, at imens mennesker bliver frigjort fra ikke-produktivt og utilfredsstillende arbejde, genererer intelligent procesautomatisering data med en enorm fordel for både virksomheder og medarbejdere. Virksomheder der allerede har taget de nye teknologier til sig opfanger flere data, forbedrer processerne og gør generelt medarbejderne mere effektive. Når medarbejderne eksempelvis har flere kundedata lige ved hånden og kan dele dem på tværs af virksomheden, bliver det også muligt for dem at besvare henvendelser direkte og hurtigt, uden at skulle spørge kollegaer i en anden afdeling først.Så imens den futuristiske version af kunstig intelligens bliver ved med at give brændstof til de nyeste blockbustere inden for science-fiction, er vi allerede gået ind i en ny æra af samarbejde mellem menneske og maskine. Her er softwareværktøjer en slags robotter, der bruges til administration og videnbaserede opgaver. Selvom vi i de kommende år vil se, hvordan maskinerne breder sig, er der ingen grund til at være bekymret for en science-fiction-dystopi befolket af cyborg-terminators. Vi kommer nemlig til at nyde godt af automatiseringens styrke og den data, som genereres. På den måde forstærkes menneskets mod, kreativitet, beslutningsevne, tilpasningsevne og viljen til at lykkes. Automatiseringen er med sine avancerede og intelligente teknologier kommet for at blive og hjælpe os med at trives.