De største produkttrends i 2016: Kunden tager styringen

Med ovenstående in mente er det derfor oplagt at se på, hvad vi kan forvente os af 2016.Forbrugernes købeadfærd er under forandring. Det er ikke længere blot varer som tøj og elektronik, der købes online. For eksempel begynder processen med at købe en bil ofte med, at der researches online. Før i tiden talte kunden med forhandleren og traf derefter et valg, hvorimod der nu foregår et researcharbejde online, før man når til det egentlige køb. Bilforhandlere har længe været bevidste om denne trend og arbejder sammen med bilproducenter om at få mest muligt ud af tendensen. Nogle bilproducenter har gjort brug af såkaldt augmented reality for at etablere virtuelle forhandlere til potentielle bilkøbere, så de kan "se og røre" ved bilen, inden de køber.Som et naturligt resultat af den hastige vækst i forbruger-devices, som mobiler og tablets, er der stor forandring i forventningerne i B2B-miljøerne, da det i sidste ende er kundeoplevelsen, der spiller den afgørende rolle. Det betyder, at traditionelle B2B-produktionsvirksomheder i stigende grad vil indføre en B2C-tilgang over for deres B2B-kunder, en udvikling som man på nydansk kan kalde for consumerization. En undersøgelse fra McKinsey peger på, at stigningen i antallet af forbundne biler vil øge værdien af det globale marked for forbundne komponenter og services til €170 milliarder i 2020. For mange vil bilen nu forvandle sig til en forlængelse af hjemmet, hvor førerens digitale, sociale og mobile vaner, ved hjælp af teknologiske fremskridt, integreres i bilen. Denne trend kan vi forvente vil fortsætte i år, da bilproducenterne er ivrige efter at tage fremskridtene inden for betalingsmuligheder i forbindelse med den forbundne bil til sig. Ikke mindst ved at tage demografisk smag og behag med i overvejelserne og inkorporere dem i bilen. Gennem brug af sensorer, der leverer data til brug for analyse, giver den forbundne bil endnu bedre mulighed for at forstå bilisters karakteristika, behov og foretrukne features, imens der samtidig tilføjes et nyt niveau af sikkerhed.Automatisering er begyndt at sive ind i en række brancher fra bankvæsen og forsikring til healthcare og produktionsvirksomheder. Faktisk viser en ny undersøgelse fra Cognizant , at op imod 50% af de adspurgte ser automatisering som noget, der vil forbedre processer væsentligt i løbet af de næste fem år.Derfor er bilproducenter også begyndt at gøre brug af automatisering og automatiserede processer inden for en række områder. Via eksempelvis Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) er producenterne klar til at gå videre til næste etape af selvkørende biler, og vi vil derfor se en stigning i brugen af denne teknologi. Hertil kommer bil-til-bil-kommunikation, der er en anden væsentlig drivkraft for selvkørende biler. Hvis der for eksempel er en trafikulykke forude, vil de nye navigationssystemer kunne foreslå en omvej uden om uheldet. Derudover er der selvkørende lastbiler, som gør det muligt for chaufføren at hvile under langturskørsel, og endelig er der selvstyrende droner, som i stigende grad vil blive brugt til inspektion af landområder, jernbaner, marker og lignende.Disse trends giver organisationer mulighed for at gentænke og genopfinde sig selv og forblive konkurrencedygtige ved at drive forretning på mere effektiv vis. Producenterne er derfor nødt til fuldstændigt at omfavne social, mobil, analytics og cloud (SMAC) samt sensorteknologier for at opnå den grad af fleksibilitet og innovation, som kunderne og de øvrige stakeholdere kræver i nutidens og fremtidens marked.