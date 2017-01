Galleri: 12 superfede in-ear headset på vej

JBS Everest 100 Elite

JBS' nylancerede in ear-headset er udstyret med, hvad der kaldet "NXTgen Noice Cancelling Technology".Det er en form for aktiv støjreduktionsteknologi (ANC), hvor du kan vælge, hvor stærk eller svag støjreduktionen skal være.Du kan via en app udvælge, hvilken form for lyde, du gerne vil høre ude fra den virkelige verden. Det er praktisk, hvis du motionerer eller cykler i den offentlige trafik og gerne vil høre lastbilen, der skal til at dreje.Det er også den type headset, der har en nakke-rem, en oval plastbue, som skal give støtte til headsettet, så du ikke ved et uheld flår ørepropperne ud af ørene, når du drejer hovedet.Pris: 200 dollar - omregnet til 1.400 kroner.

Copyright: Pcworld.com

Af Morten Sahl Madsen og IDG News Service , 27. januar 2017 kl. 15.58