Galleri: De vildeste tech-biler på CES 2017

BMW i Inside Future

Tyske BMW's futuristiske Inside Future-bil håndteres via et system, som BMW kalder for 'HoloActive Touch'. Det består af en slags svævende virtuel skærm, som projekteres op i luften over midter-konsollen.Skærmens funktioner styres via hånd- og finger bevægelser i luften - hvor skærmen altså befinder sig.

Af Dan Jensen og IDG News Service , 9. januar 2017 kl. 13.28