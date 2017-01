Galleri: Sådan kommer Facebooks datacenter i Odense til at se ud

Facebook i Odense

Facebook har nu bekræftet, at selskabet bygger et datacenter i Odense:"Datacentret i Odense vil understøtte tusindvis af nye jobs i byggebranchen, over 100 drifts-job og generere flere hundrede millioner af danske kroner i nye investeringer i Danmark."Derudover oplyser Facebooks kommunikationschef, Peter Münster, til Computerworld, at datacentret i Odense bliver på i alt 56.500 kvadratmeter. Det vil bestå af to bygninger.

Af Kim Stensdal , 19. januar 2017 kl. 11.42