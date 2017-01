Galleri: iPhonen fylder 10 år: Her er dens historie og dens største konkurrenter

iPhone 6S/6S Plus, 2015

I 2015 lancerede Apple sin iPhone 6S og 6S plus, der er mere eller mindre identiske med iPhone 6 og 6 Plus.Bedre processor, bedre kamera og Force Touch - en teknologi der tillader, at du kan trykke hårdt på skærmen for at få flere funktioner.I 2016 lancerede Apple også sin iPhone SE, en lille tro kopi af Apples iPhone 5, men med samme indmad som i iPhone 6-telefonen. Det blev hurtigt en succes hos alle de iPhone-brugere, der ikke ville have en telefon med en større skærm end 4 tommer.Apple solgte 225 millioner smartphones i 2015. I alt blev der solgt over 1,4 millarder smartphones i 2015. Det var dog også i 2015, at Apple for første gang oplevede et fald i salget af iPhones.

Af Morten Sahl Madsen , 9. januar 2017 kl. 14.58