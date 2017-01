På tærsklen til et gigantisk it-spring: Supermarkederne sværmer om kunstig intelligens og it-folk

En super-iværksætter giver råd

. Den britiske serie-iværksætter Richard Branson bag et hav af Virgin-virksomheder dukker også op på The Big Show 2017 for at fortælle konference-deltagerne om sine 50 års erfaringer med ledelse i mere end 400 virksomheder.Richard Branson fortæller blandt andet, at udover de økonomiske, rekrutteringsmæssige og tekniske problemer med at blive disruptet fra nye spillere på markedet, står alverdens detailforretninger også over for fremtidige udfordringer om at være en bæredygtig virksomhed.Du kan læse mere om Richard Bransons fortællinger på konferencen her

Af Mads Elkær , 19. januar 2017 kl. 15.08