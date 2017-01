Vilde, tynde, fornuftige og direkte tåbelige: Her er de nye computere fra CES-messen 2017

Acer Predator 21X

Predator 21X er en computer, der er bygget, alene fordi Acer kan.Det er en mastodontisk computer på over otte kilo med en 21 tommer stor buet skærm. Inden i finder du ikke kun et, men to Nvidia GTX 1080-grafikkort forbundet via SLI-teknologi, en ny Kaby Lake i7-processor fra Intel, op til 64GB DDR4 RAM og op til fire 512 GB SSD'er.Det er en åndssvag og overflødig computer, som verden absolut ikke har brug for.Bliver du fristet til at købe den mest vanvittige gaming-bærbar nogensinde, kan du forudbestille den allerede i dag. Du skal bare lige betale 9.000 dollar - godt 63.000 kroner.Acer har også opdateret sin Predator 17 X-serie med et GTX 1080-kort til en mere acceptabel pris på 17.000 kroner.

Af Morten Sahl Madsen , 10. januar 2017 kl. 06.00