Amazon er blevet klogere: Derfor fungerer en hybrid-arkitektur med cloud og egne servere faktisk udmærket

Klumme: Diskussionerne mellem tilhængere af cloud og on-premises-løsninger kører for fuld tryk. Men en kombination fungerer udmærket, viser Amazons erfaringer.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Tre nemme måder at søge it-job på Danske virksomheder leder med lys og lygte efter it-folk, og de søger ofte i vores CV-database for at finde nye medarbejdere. | Læs mere

Situationen kan naturligvis være anden, hvis du skal videreføre driften i moden virksomhed, som har opbygget en "legacy" med it-infrastruktur over mange år. Investeringer, som ikke bare kan smides i skraldespanden fra den ene dag til den anden.

Bliver AWS og andre cloud-udbydere så ikke bare en ny legacy, som om nogle år låser virksomhederne lige så meget, som hardwaren og softwaren i serverrummet gjorde før? Det spørgsmål er en absolut relevant udfordring at stille til os, som leverer cloud-løsninger.

Annonce:

Hvis du følger med i branchens hotte diskussioner eller læser dette medies artikler jævnligt, vil du ikke have undgået at bemærke, at der kører en passioneret debat mellem fortalerne for henholdsvis cloud og on-premises-løsninger, hvor virksomheder beholder it-infrastrukturen under eget tag.Der flyver kommentarer om, at public cloud er it-outsourcing uden ansvar, service og support. Og cloud-evangelisterne svarer igen med at prædike løs om skyens frie muligheder.Vi står ved lidt af en skillevej.Indtil for 10-15 år siden hed virksomhedernes valg stort set altid on-premises med alt, hvad det indebar.Du skulle lægge en væsentlig investering up-front for at etablere din infrastruktur i kælderen. Du fik en overvejende statisk løsning, der dybest set kun leverede gængse server- og storage-funtioner.Risikoen lå 100 procent hos dig som kunde, for så snart, hardwaren og softwaren var solgt, var det op til dig - og ikke din leverandør - at få værdi ud af din investering.Og infrastrukturen skulle dimensioneres efter spidsbelastninger, mens den reelt stod med uudnyttet kapacitet en del af tiden. I dette paradigme var du så at sige "Frozen in time", indtil du foretog en ny investering.I dag har vi fået en ændret it-verdensorden, hvor nye vækstvirksomheder fødes på en digital, cloud-båret forretningsmodel.De forventer lave, variable omkostninger samt en fleksibel platform, der er køreklar på ingen tid, rig på services og løbende fornys.De vil ikke genopfinde hjulet - de vil bruge ressourcerne på at udvikle et skarpt og konkurrencedygtigt kerneprodukt, og de vil være agile og kunne åbne i New Zealand om en uge, hvis det er nødvendigt.Så de køber sig til muligheden for skalerbarhed og international udbredelse gennem skyen.Det er den tankegang, som har båret globale succeser som Spotify, Netflix og Pinterest frem - og det er den model, der lige nu gør danske forretninger som Tradeshift, Vivino, Issuu og Xstream til fremtidens vækstkometer.Den nye verdensorden gør public cloud til et oplagt valg, hvis du skal starte ny virksomhed i dag.En cloud first-strategi giver også mening for etablerede organisationer, der skal lancere et nyt forretningsområde.Men situationen kan naturligvis være anden, hvis du skal videreføre driften i moden virksomhed, som har opbygget en "legacy" med it-infrastruktur over mange år. Investeringer, som ikke bare kan smides i skraldespanden fra den ene dag til den anden.Og så er vi tilbage til kampen mellem on-premises og cloud.I starten af AWS' levetid prædikede vi friskt, at du bare skulle slukke for alle serverne i kælderen og smide det hele i skyen.I dag ved vi, at billedet har brug for en nuancering. Der er situationer, hvor det bedste scenarie er en hybridløsning med en kombination af cloud-teknologi og on-premises-servere, som integreres tæt. Og hos AWS oplever vi i stigende grad, at de etablerede virksomheder gerne vil drøfte denne mulighed med os.Legacy er en reel faktor, fordi der ikke bare er investeret i hardware og software, men også i mennesker.En hybridmodel skal derfor ikke kun fokusere på servere og applikationer, men også på at give de it-ansvarlige i virksomhederne nye kompetencer, som er nødvendige for at drive en integreret løsning.Derfor tænker vi altid uddannelse og opkvalificering ind som en succesfaktor, når vi planlægger en overgang til hybrid, og vi ser lige nu en markant stigning i antallet af deltagere på vores cloud-kurser.En gængs bekymring er, om de styrings- og overvågningssystemer, som kunden gennem årene har investeret i for at sikre overblik og kontrol, er forenelige med at flytte dele af infrastrukturen ud i skyen.Det korte svar er, at det er de. Hos AWS har vi valgt, at vores services skal understøtte skal understøtte værktøjer fra leverandører som Microsoft, BMC Software, Okta, RightScale, Eucalyptus, Symantec, Dell og mange andre, netop så kunden ikke skal gå på kompromis med kontrol og overblik.I den sammenhæng er det vigtigt at fremhæve, at deter et skift af risikoprofil at flytte dele af din løsning i skyen.Public cloud kan levere de samme værktøjer til sikkerhed, måling og kontrol, som du selv har. Og dine data er som regel bedre beskyttede mod nedbrud og kompromittering, end de vil være i dit eget serverrum.Hvis behovet er der, kan der skabes en direkte opkobling mellem virksomheden og skyen, som sikrer en hurtig og gnidningsfri forbindelse mellem de to miljøer.I dag står vi med mange gode eksempler på virksomheder, som er lykkedes med hybrid-modellen.Derimod er ideen om multi-cloud, hvor man parrer løsninger fra mange forskellige cloud-udbydere, ikke en vej, jeg vil anbefale, selvom den kan virke fristende.Trods mange erfaringer har vi endnu til gode at se en kunde, som har succes med denne model. Mest af alt fordi hele ideen med at gå i skyen er at reducere kompleksitet, og i et multi-cloud setup får du som regel det modsatte.I stedet tror vi på, at du skal vælge den cloud-leverandør, der matcher dit behov bedst - og gå helhjertet med den.Bliver AWS og andre cloud-udbydere så ikke bare en ny legacy, som om nogle år låser virksomhederne lige så meget, som hardwaren og softwaren i serverrummet gjorde før?Det spørgsmål er en absolut relevant udfordring at stille til os, som leverer cloud-løsninger.Jeg tror på, at vores svar skal gives gennem de services, vi formår at stille til rådighed for brugerne.Realiteten er, at vi som cloud-udbyder skal genvinde vores kunder hver eneste dag. For ligesom kunden kan etablere en server med dags varsel, kan han også lukke den igen.I en on demand-virkelighed er kunder mindre loyale, og de kan hurtigt skifte, hvis de ikke er tilfredse. Vores fornemste opgave er derfor at skabe en løbende innovation af platformen, der er så hurtig, at kundens muligheder aldrig bliver begrænsede.