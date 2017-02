Fem gode råd til projektlederen: Du skal have samme følelse for dit it-projekt som for dine børn - ellers får du hurtigt problemer

Klumme: Projektledelse er andet end projektplan, milestones og kritisk vej. Her er fem gode råd til projektlederen.

Der er skrevet mange klummer og artikler om projektledelse, men har vi nu helt forstået, hvilken rolle en projektleder skal spille for at komme i mål til tiden?Naturligvis skal man have styr på projektplan, milestones og kritisk vej - men der er nogle ting, som oftest kommer i baggrunden, selv om de er helt centrale i et it-projekt:Som projektleder er det dig, der er tandhjulet, når tingene går i stå.Det vil sige, at en projektleder har mange opgaver som for eksempel at teste tilpasninger, opdatere stamdata og få truffet beslutninger i tide.Alt for ofte ser man, at projektlederen gemmer sig bag et regneark og forholder sig til opgaverne der - men kom nu ud og vær det tandhjul, der gør, at projektet kører.Afklar inden projektets begyndelse hvilket mandat du har som projektleder.Må du godkende ændringer for eksempelvis 5.000 kroner, eller skal tingene op i en styregruppe hver gang?En projektleder uden mandat dræber processen og tempoet.Sørg for at have et mandat, der giver mening.Og husk, at der begåes fejl inden for it ... det kan ikke undgås, uanset hvor meget du tegner på et whiteboard.I enhver organisation er der for mange projekter og for få ressourcer.Hvordan er dit projekt rangeret, når der er ressourcemangel?Vi kender alle driftsopgaver, og reklamationer har førsteprioritet - men hvor vigtigt er dit projekt, når det kommer til stykket? Og er alle enige i dette?Den person, der altid skal have overblikket, er projetklederen.Det er den person, der kan hejse flaget og fortælle, at vi nu er på vej ud over den aftalte deadline.At for ofte ser vi dog, at det sker for sent, og dermed løber projektet økonomisk af sporet.Så hejs flaget, så snart du kan se, at projektet er på gal kurs.Sørg for at indkalde beslutningstagerne, for der kan være flere muligheder:Du kan:- Reducere fase 1 til mindre scope.- Parkere projektet til en given beslutning er truffet.- Få tilført penge eller ressourcer.Så længe projektdeltagerne ikke hører noget, antager alle, at projektet er på rette vej - men projektlederen skal kunne se, når det begynder at gå galt.Der er modstand hver gang, vi implementerer et nyt projekt.Nogle personer er allerede modstandere, før vi kommer i gang, og der akn løbende komme flere til flokken.Derfor skal du fra begyndelsen være klippefast, når det gælder formålet med projektet og det, som vi ønsker at opnå.Derudover bør du skabe og kommunikere de gode historier undervejs, for det dræber ofte modstandernes lyst til at angribe.Er du svag i kommunikationen, opstår der tvivl, og snakken kan hurtigt gå om, at projektet er ved at lukke ned ... og så står man i en helt anden situation.Som projektleder skal du føle, at projektet er dit eget barn.De fleste kender det med, at man vil gå gennem ild og vand for sine børn. Projektledere, der ikke har denne følelse for et projekt, vil hurtigt rende ind i store problemer.- Som tandhjul skal du være klar til at påtage dig mange forskellige opgaver.- Hejs flaget, for det er dig som projektleder, der skal have overblikket - også når den første sprække opstår.- Modstand vil der altid være, men vær klar på, hvordan du kommunikerer fra begyndelsen.