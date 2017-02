Regin Jensen fik tilbudt gratis hjemmeside - i dag står han uden nyt website og med regning på 37.000 kroner

Sportsmassøren Regin Jensen fik for to år siden et tilbud om en gratis hjemmeside hos et dansk webbureau. To år efter har han stadig ingen hjemmeside, men er i stedet havnet i RKI som dårlig betaler med en regning på små 40.000 kroner.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Du skal gøre dig umage, når du skal tiltrække it-folk Det er afgørende, at du formår at udforme en god jobannonce, når du skal gøre din virksomhed attraktiv over for potentielle it-kandidater. | Læs mere

Sportsmassør Regin Jensen Privatfoto

Sportsmassør Regin Jensen med enkeltmandsvirksomheden R.A.J Massage har været en del turbulens igennem, efter han fik tilbudt en gratis hjemmeside.



I dag står han med en regning på knap 40.000 kroner og har stadig ikke fået den gratis hjemmeside, som han blev lovet for knap to år siden.

"De ville give mig en gratis hjemmeside til en værdi på 15.000-20.000 kroner"

Flere små selvstændige virksomheder har over længere tid følt sig godt og grundigt taget ved næsen af webbureaet Business Solution.For efter lovning af en gratis hjemmeside har webbureauet ifølge flere af de små virksomheder gjort et solidt indhug i deres økonomi med at stavnsbinde dem til webhoteller i tre år og samtidig kræve forudbetaling for lejen med kort betalingsfrist.De små firmaer har i den senere tid oprettet både lukkede og åbne Facebook-grupper under navne som "ADVARSEL - Business Solution" typisk med mellem 40 og 65 medlemmer.På disse sider diskuteres selskabets forretningsmetoder med lovning af gratis hjemmesider med medfølgende bekostelige webhoteller, som de små firmaer forpligter sig til at have deres hjemmesider og forretningskritiske kontaktoplysninger på i 36 måneder.Her kan du læse mere om, hvad Business Solution mener om den slags Facebook-sider, der går imod firmaet:I de seneste to år har den selvstændige sportsmassør Regin Jensen været i direkte infight med Business Solution.Han har undervejs været igennem en langvarig retssag, fogedretten, trusler om tvangssalg af sin bil, en stor regning for webhoteller og en tur på hospitalet med stress - ifølge ham selv på grund af mødet med Business Solution og selskabets juríster.I to af de førnævnte Facebook-grupper mod Business Solution er Regin Jensen en af de toneangivende stemmer.Han forklarer til Computerworld, at han efter flere måneders dialog med nuværende og tidligere kunder i Facebook-grupperne oplever, at hans historie ikke er enestående. Mange elementer fra sin egen kamp mod selskaber går således igen hos andre kunder hos webbureauet, fortæller han."Set i bakspejlet kan man godt sige, at jeg har været naiv. For efter jeg skrev under på kontrakten med Business Solution, er det ikke gået supergodt," siger Regin Jensen.I dag står han efter eget udsagn med en gæld på omkring 37.000 kroner og uden den nye, gratis hjemmeside fra webbureaet, som han ellers oprindeligt var stillet i udsigt.Historiens begyndte med, at Regin Jensen takkede ja til en gratis hjemmeside hos Business Solution i marts 2015."Min gamle hjemmeside, som var udviklet af min ex-svoger var blevet forældet. Så det var god timing, da Business Solution ringede med et godt tilbud. Selskabet sagde, at det var nystartet til trods for, at det faktisk blev stiftet i 2011, og at det ikke havde nogen firmaaftaler i den by, jeg boede i. Og så havde sælgeren et special-tilbud. Business Solutions de ville give mig en gratis hjemmeside til en værdi på 15.000-20.000 kroner," fortæller Regin Jensen.Det tilbud sagde Regin Jensen ja til. Til gengækd måtte Business Solution anvende hans hjemmeside i salgsfremstød til andre potentielle kunder."Det lød jo som en fin aftale. Business Solution-sælgeren kom ugen efter med en chartek-mappe med en masse hjemmeside-forsidedesign og en kontrakt," fortsætter Regin Jensen.I kontrakten stod der også, at Regin Jensen skulle betale for et webhotel til 399 kroner eksklusiv moms per måned."Jeg tænker i første omgang ikke rigtigt over prisen på webhotellet, hvor det med eksklusiv moms står under et andet punkt i kontrakten, og jeg tænker heller ikke over, at man binder sig for tre år ad gangen," siger Regin Jensen.Regin Jensen spørger efterfølgende sælgeren om en afdragsordning på de 6.000 kroner for webhotellet per år.Sælgeren siger, at det ikke kan lade sig gøre, men at der vil gå to til tre måneder, før alt er færdigt, så der er lidt tid til at skaffe pengene til webhotellet.Mod forventning modtager han en mail fra webdesigeren hos Business Solution allerede en lille uge senere.Her fremgår det, at der er et udkast til hjemmesiden klart i form design-template med tekst og billeder kopieret direkte fra sportsmassørens tidligere hjemmeside."Jeg er på job og kigger lige kort på udkastet til min nye hjemmeside, som ser ok ud ved første øjekast. Jeg skriver hurtigt tilbage, at jeg gerne vil have ændret nogle farver som aftalt med sælgeren, og jeg vil kigge på det senere om aftenen, når jeg har mere tid."Tre dage efter modtager Regin Jensen så en faktura i sin postkasse, hvilket han mener strider mod det, som sælgeren tidligere har oplyst ham angående tid til at skaffe penge."Nu begynder jeg at blive sur, fordi jeg har jo ikke 6.000 kroner på hånden, og så skal jeg betale for et webhotel for en hjemmeside, som ikke engang er online i den næste måneds tid," siger Regin Jensen.Han fortæller, at han dernæst ønsker at annullere aftalen, men at han får oplyst, at det jo er en business-to-business-handel, hvor underskriften forpligter ham til at betale for webhotel for et år ad gangen i de tre år, har han har bundet sig til webbureauet i."Dette er jo ikke, hvad jeg har aftalt med sælgeren, så jeg kontakter ham, og han fortæller, at der er sket en fejl og lover at fikse det hele. Sælgeren ringer dog aldrig tilbage, men det gør en anden fra Business Solution, som siger, at jeg skal betale inden (12 dages, red) fristens udløb," forklarer Regin Jensen.Regin Jensen nægter at betale, da han mener, at han er blevet stillet en anden form for betaling i udsigt ved hjemmebesøget af sælgeren.Gentagne rykkere fra Business Solution bliver mødt med indsigelser fra Regin Jensen, som ved tredje rykker bliver truet med RKI og Debitorregistret, hvor han så senere havner. Det betyder blandt andet, at han på et tidspunkt får nej til at købe en mobiltelefon til 190 kroners afbetaling om måneden."Man bliver jo fuldstændig lammet af den slags, når man er selvstændig erhvervsdrivende," siger Regin Jensen.På grund af manglende betalinger kommer sagen for Retten i Aarhus, hvilket Business Solution med afdeling i netop Aarhus har sikret sig i sine betingelser ved eventuelle tvists med kunderne.På grund af sin økonomiske situation vælger Regin Jensen at føre sin egen sag, og det går ikke hans vej foran dommeren."Jeg taber sagen, selv om dommeren understregede, at Business Solution-sælgeren fra det første møde flere gange ændrede forklaring undervejs," siger Regin Jensen i dag, som nu ærgrer sig over, at han ikke optog samtalen på sit overvågningskamera i privaten."Havde jeg samtalen med sælgeren på bånd, havde jeg jodem i retten," forklarer han.Sagsomkostningerne løber op i 9.000 kroner plus renter for Regin Jensen, fortæller han. Forsat har han et udestående med Business Solution på tre års webhotel for små 20.000 kroner eksklusive moms, da hele beløbet nu skal betales i et hug, fordi Regin Jensen har misligholdt sin kontrakten.Regin Jensen kan ikke betale, så han havner i fogedretten. Her bliver han opfordret til at indgå en betalingsaftale, hvilket han dog af princip nægter, da han føler sig snydt, så vandet driver."I løbet af retsmødet siger Business Solutions advokat, at hun har været inde på min gamle hjemmeside, hvor hun kan se, at jeg har en laserpind til min massageforretning. Den vil hun tage pant i, ligesom hun gør udlæg i mit indskud i min lejelejlighed og i min bil, som hun også tinglyser, og som de senere truer med at ville tvangssælge," fortæller Regin Jensen.Efter flere forsøg på forsoning og afdragsordninger begynder Regin Jensen at betale 750 kroner i afdrag på sin regning, da han som massør med stor briks og udstyrstaske er bange for at miste sin nødvendige bil og dermed sit arbejde.Stadig har han ikke fået sin nye hjemmeside to år efter besøg af en sælger fra Business Solution, og hele hurlumhejet har kostet ham en tur på hospitalet med stress."Jeg har det rigtig dårligt med hele denne her historie, fordi jeg måske har været naiv undervejs. Men jeg har også oplevet en virksomhed, som udelukkende prøver at snøre små, selvstændige erhvervsdrivende, der ikke gider eller har kræfterne til at tage kampen op," opsummerer han hele oplevelsen.Han har udover Facebook-grupperne også talt med andre om situationen, og han har fået opbakning fra en noget uventet kant."En af mine naboer er åbenbart blevet ringet op en måned efter mig i 2015 med historien om det nyetablerede webbureau med det gode, gratis tilbud, fordi de ikke havde kunder i Hvidovre. Han var dog så klog til at sige nej. Bare jeg havde gjort det samme," lyder det fra Regin Jensen.Han glæder sig dog over, at sager omkring Business Solution for nyligt har været bragt i TV 2 Østjylland , hvor Business Solution dog ikke stillede op til interview om kritikken fra en anden selvstændig erhvervsdrivende med en lignende sag.Computerworld har også forsøgt sig med at interviewe partner og produktionschef Phillip Kaas fra Business Solution.Han ønsker dog ikke at stille op til et telefoninterview, men har fået en række spørgsmål på mail, som du kan læse svarene på her