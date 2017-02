Populær gratis kontorpakke debuterer (endelig) i skyen med en stribe forbedringer

LibreOffice rammer skyen for første gang, og giver dermed adgang til at samarbejde i dokumenter og regneark online. Læs her, hvad du ellers kan forvente i den nyeste version af den gratis kontorpakke.

LibreOffice version 5.3 rammer gaden og skyen i disse dage.For to år efter at organisationen The Document Foundation bag open source-kontorpakken annoncerede en fremtidig cloud-version af LibreOffice, er hele kontorpakkens kildekode nu sendt i skyen.Det betyder, at LibreOffice har gjort det muligt for alle brugere at arbejde med tekstdokumenter og regneark online og sammen med andre folk, som det kendes i eksempelvis Microsofts Office 365 og Googles Docs-program.Cloud-nyskabelsen glæder open source-organsationens bestyrelsesmedlem Michael Meeks, som i en pressemeddelelse ovenpå lanceringen takker de mange udviklere bag open source-projektet på denne måde:"Igennem seks år har vi tiltrukket mere end 1.100 udviklere, og takket være det store fællesskab, har vi i gennemsnit de seneste to år haft 300 personer, der arbejder på kodebasen," forklarer Michael Meeks om arbejdet med at cloudificere kontorpakken med millionvis af brugere.Læs også: OpenOffice står på gravens rand - udviklere diskuterer nedlukning af projektet Udover nu også at være tilgængeligt i cloudformat i tilkøb til de klassiske desktop-styresystemer som Windows, MacOS X og Linux, byder version 5.3 på flere artige nyheder under motorhjelmen.Flere import- og eksportmuligheder af gamle Microsoft Office-dokumenter, redesignet hjælpe-funktioner og online-support og optimeret tekstlayout ved hjælp af Harfbuzz-udviklingsbiblioteket er en del af de generelle forbedringer.Derudover læner open source-kontorpakken sig også opad storebroren Office fra Microsoft, når det kommer til tastatur-genveje, som bliver vist direkte med højreklik i eksempelvis dokumenter.Indsættelse af PDF-dokumenter er også blandt ny-implementeringerne, som ligeledes byder på mulighed for at signere digitalt i PDF-format.Kigger vi på kontorpakkens enkelte applikationer, er der i skriveprogrammet Writer kommet enklere sideopbygninger til, ligesom det disker op med muligheden for mere alsidig tabeltypeformatering.I open source-kontorpakkens præsentationsprogram Impress er der udviklet en skabelonvælger, så brugerne hurtigere kan komme i gang med deres slide-shows.I Calc-regnearket er der også kommet flere ændringer omkring eksempelvis kompatibiliteten med andre regneark, som du kan læse mere om på kontorpakkens blog