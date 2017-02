Atea-bestikkelsessagen: Otte offentligt ansatte nu dømt eller frifundet

I alt har otte offentligt ansatte været i Retten i Glostrup efter at have været tiltalt for modtagelse af bestikkelse. Vi giver dig overblikket over alle dommene her.

Sagen om Region Sjælland startede det hele Politiet har sigtet en række personer i bestikkelssagen i Region Sjælland, hvoraf flere har mistet deres job.



Der er nedlagt navneforbud, så vi kan her ikke nævne deres navne, men en række af de sigtede har i en periode siddet varetægtsfængslet.



Centralt i sagen står en dyr forretnings-rejse til Dubai i november 2014, som Atea havde inviteret kunder med på.



Her deltog en række af de sigtede i sagen - heriblandt tidligere it-topfolk i Region Sjælland samt top-folk fra Atea.



Kort tid efter hjemkomsten fra Dubai-turen blev 3A-it stiftet.



Det skete i januar 2015, og det kan du læse mere om her: Atea-veteraner går sammen i nyt selskab - vil på storhugst blandt Ateas kunder.



3A-it vandt nogle måneder senere et stort udbud i Region Sjælland, men udbuddet blev i begyndelsen af juni annulleret ganske få dage før, at politisagen tog fart.



Det kan du læse mere om her: Region Sjælland annullerede stor it-kontrakt kort før anholdelser.



Atea mener, at de involverede parter - altså de daværende Atea-folk og Region Sjælland-folkene - slet og ret brugte Dubai-turen til at aftale, at det senere stiftede 3A-it skulle vinde det kommende udbud.



Politiet mener desuden, at der har været tale om bestikkelse af mindst en af de offentlige chefer, som har haft rådighed over en stor Atea-konto, konto 2840.



Atea bedyrer imidlertid, at der er tale om en helt almindelig mellemregningskonto.



Hemmelige lydoptagelser har afsløret, at Region Sjælland sikkert ikke har været den eneste Atea-kunde, som har haft en særlig aftale om at kunne trække på en intern Atea-konto.



Det tætte forhold mellem de daværende Atea-folk og folk fra Region Sjælland går angiveligt langt tilbage.



Bagmandspolitiet har i hvert fald blandt andet sigtet en tidligere it-medarbejder i Region Sjælland for at have været på en privat rejse til 39.000 kroner til Dubai i november 2012, som har været betalt af Atea, der i en årrække har været en af de helt store it-leverandører til regionen.

Offentligt ansatte hos Udenrigsministeriet, DSB og Københavns Kommune har modtaget bestikkelse fra it-leverandøren Atea.Det har retten i Glostrup konkluderet i en række sager omkring modtagelsen af bestikkelse blandt offentligt ansatte.Den seneste sag var den 2. februar, hvor en tidligere ansat hos Udenrigsministeriet var tiltalt for at have købt et fjernsyn til en alt for høj rabat igennem Atea.De mange sager er en del af et større sagskompleks, der går helt tilbage i 2014.Flere prominente personer såsom tidligere direktører i Region Sjælland, ansatte hos DSB, Rigspolitiet, Udenrigsministeriet og i flere kommuner samt tidligere ansatte hos Atea er sigtet for at have modtaget eller tilbudt bestikkelse.I første omgang har sagerne ved retten i Glostrup kun omhandlet modtagelse af bestikkelse. På et senere tidspunkt vil sagerne mod Atea og de tidligere Atea-ansatte begynde, ligesom sagerne mod ansatte i Region Sjælland-sagen også stadig efterforskes.Herunder samler vi alle domme i sagerne, så du hele tiden kan have et overblik over, hvem der er blevet dømt og hvorfor.Artiklen vil løbende blive opdateret med nye sager. Da flere af sagerne er anket og dermed stadig beskyttet af navneforbud, vælger vi ikke at nævne de tiltaltes navne.Tiltalte blev fundet skyldig i at have modtaget en iPhone 3, to iPads, en iPhone 4 og en router henover en årrække fra Atea. Han blev også tiltalt for at have modtaget en computer, men dette kunne ikke bevises, og tiltalen frafaldt.Den dømte fik en dom på fire måneders fængsel. Den dømte har anket dommen.Den tidligere ansatte hos Københavns kommune havde igennem Atea købt en iPad og en iPhone til sin kone i bryllupsgave. De to Apple-produkter var omkring 10.000 kroner værd, men den offentligt ansatte havde kun betalt 2.000 kroner for begge dele.Den tidligere ansatte hos Københavns Kommune blev idømt en betinget dom på 40 dage eller 40 timers samfundstjeneste.Den tidligere ansatte hos DSB havde modtaget en Sony Ericson-telefon, en iPhone 4, en Samsung Galaxy-telefon, iPad 2, iPad 3 til en samlet værdi for 18.000 kroner.Nogle af produkterne havde han selv betalt til en lavere pris end normalt, men andre havde han modtaget uden beregning.Den tidligere ansatte hos DSB blev idømt en fængselstraf på to måneder. Den dømte har anket dommen.Den offentligt ansatte i Udenrigsministeriet havde købt kameraudstyr af mærket Nikon igennem Atea med en uberettiget høj rabat og sparede dermed 10.000 kroner på købet.Det er ulovligt ifølge § 144, da retten mente, at han kun kunne opnå den høje rabat på grund af sin position i ministeriet.Den offentligt ansatte blev idømt 30 dages betinget fængsel eller 40 timers samfundstjeneste.Den offentligt ansatte havde ifølge anklager modtaget et fjernsyn til en værdi af 20.000 kroner fra Atea. Under retsmødet kom det dog frem, at fjernsynet først var modtaget efter tiltaltes fratrædelse hos DSB, og der derfor retten ikke var tale om bestikkelse. I stedet kunne det anses som betaling for konsulenttimer.Den offentligt ansatte blev frifundet i sagen.Ifølge anklager havde den tidligere ansatte hos Rigspolitiet modtaget en iPad fra Atea tilbage i 2012. Den tiltalte erkendte, at han havde modtaget en iPad fra Atea til test-brug, men efter endt testperiode blev iPad'en sendt tilbage. Det bekræftede en tidligere Atea-salgschef.Den tidligere Atea-ansatte forklarede desuden, at der flere steder i interne Atea-mails ganske vist stod, at Atea-chefen havde sendt den offentligt ansatte en iPad som gave, men at chefen havde beholdt den selv.Den offentligt ansatte blev frikendt.Tiltalte havde købt et Samsung-fjernsyn i 2011 til en normalværdi til 21.995, men betalte selv kun 8.750 kroner. Ligeledes havde han købt en Samsung-telefon i 2015 til 1.500 kroner, imens normalprisen lød på 4.500 kroner.Den offentligt ansatte blev idømt 40 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.Den ansatte havde købt et fjernsyn igennem Atea til næsten halv pris, hvilket ikke er tilladt ifølge anklager.Retten gav anklager ret, og den tidligere ansatte blev idømt 20 dages betinget fængsel med mulighed for 40 timers samfundstjeneste.Dommen blev med det samme anket.