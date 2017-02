Endnu en offentlig ansat dømt i bestikkelsessagen: Anker med det samme til landsretten

En tidligere offentlig ansat fra Udenrigsministeriet er dømt for at have modtaget bestikkelse fra it-leverandøren Atea.

En tidligere offentlig ansat hos Udenrigsministeriet blev i dag dømt i retten i Glostrup for modtagelse af bestikkelse.Straffen lyder på 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste.Ifølge retten havde han tilbage i 2012 modtaget et Samsung 46-tommer fjernsyn til en værdi af cirka 13.800 kroner. Han betalte selv 6.240 kroner, men fik ifølge retten en uberettiget rabat eller fordel på 7.600 kroner.Den tidligere ansatte erkendte, at han havde modtaget fjernsynet, men har anket dommen til landsretten. Personen er stadig omfattet af navneforbud.I retten lød forsvarers forklaring, at der i Udenrigsministeriet er en ordning om, at man kan købe med rabat hos udvalgte butikker. En af disse butikker er en anden leverandør til Udenrigsministeriet, hvor man som ministerie-ansat kan købe varer med rabat."Derfor tænkte min klient ikke over, at han ikke måtte købe et TV igennem Atea, for han måtte jo købe Baresso-kaffe eller Nike-sko til rabatpriser andre steder på grund af sin stilling hos ministeriet," forklarer forsvarsadvokat Peter Trudsø til Computerworld.Derudover var der ifølge den dømte heller ikke retningslinjer som definerede, at man ikke måtte købe produkter hos leverandører til rabat.Det er den ottende sag mod en offentligt ansat, der er tiltalt for at have modtaget bestikkelse i form af iPads, computere, iPhones, fjernsyn eller andre elektroniske goder enten som gave eller i form af en klækkelig rabat.Flere af de dømte har anket dommen. De første ankesager vil finde sted i marts.