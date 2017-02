Derfor er kriseramte TDC tvunget til masse-udsalg og fyringer: Hårde tider venter forude

ComputerViews: TDC sælger endnu en stor bid af forretningen, TDC Hosting. Sidste år var det TDC Sverige, der blev solgt fra. Samtidig fyres medarbejdere. TDC er tvunget til det.

I 2015 ville TDC rigtig gerne sælge TDC Hosting.Den rigtige køber med den rigtige pris meldte sig dog aldrig på banen, og derfor endte TDC med at droppe salget af hosting-forretningen.I stedet valgte TDC at sælge TDC Sverige til Tele2 for omkring 2,3 milliarder danske kroner. Læs mere om det her Selv om TDC i forbindelse med de droppede TDC Hosting-salgsplaner begrundede beslutningen med, at det ville skabe mest værdi for aktionærerne at beholde TDC Hosting, var det bare et spørgsmål om tid, før den holdning ville blivet ændret.Mandag morgen kom det så: Salget af TDC Hosting.Overraskende er salget ikke, for TDC ville jo gerne sælge Hosting allerede i 2015, og da selskabet så droppede det, skulle der bare findes en plausibel forklaring på hvorfor.Her trak TDC kortet med at "skabe mest værdi."I virkeligheden var det dog et spørgsmål om, at man ikke kunne få en høj nok pris for TDC Hosting.Det kunne TDC Group så åbenbart her i de første uger af 2017, og nu sælges TDC Hosting med 300 medarbejdere til kapitalfonden Maj Invest Equity."Det er vores vurdering, at vi med et salg opnår en højere værdi for TDC Group, end hvis vi fortsatte som ejer af TDC Hosting," lyder forklaringen nu.En anden interessant forklaring kunne være, at TDC har brug for pengene.2017 tegner nemlig til at blive - endnu - et meget barsk år for telekoncernen. Læs mere om det her I TDC Groups årsregnskab for 2016, der blev offentliggjort i sidste uge, kan man se, at omsætningen i 2016 faldt med 4,1 procent i forhold til året før til nu 21 milliarder kroner.Det betyder, at TDC har mistet næsten en milliard kroner i omsætning over det seneste år.Indtjeningen (EBITDA) faldt med 10,5 procent - hvilket betyder, at også en milliard kroner er forsvundet på den post.Indtjeningen (EBITDA) før skat, afskrivning og renter blev på 8,5 milliarder kroner, mens TDC efter skat landede et overskud på lidt over tre milliarder kroner i 2016.Det interessante ved bundlingen er dog, at man skal huske på, at TDC hentede over to milliarder danske kroner på salget af TDC Sverige - det salg, der kom på banen, da TDC droppede salget af TDC Hosting.Med andre ord var salget af TDC Sverige med til at sikre, at TDC fik en acceptabel bundlinje i 2016.Det samme vil salget af TDC Hosting kunne gøre ved 2017-regnskabet.Som Sydbank-analytiker Morten Imsgard forklarede efter 2016-regnskabets offentliggørelse, hviler TDC-forretningen i disse år på et usikkert fundament."Tingene må ikke bremse op i Norge, og mobilforretningen må ikke forværres i Danmark, for så bliver udfordringen med at holde indtjeningen langt mere vanskelig.""De små vækstområder i TDC er meget afgørende for, at fundamentet ikke fuldstændig slår revner," sagde Morten Imsgard fra Sydbank til Computerworld.Salget af TDC Hosting kan give TDC lidt ekstra luft i kampen om at sikre indtjeningen i de kommende år. Præcis som salget af TDC Sverige gjorde.Salget af TDC Hosting adskiller sig dog på et væsentligt punkt fra salget af TDC Sverige. Med salget af TDC Sverige til Tele2 sagde TDC nemlig endegyldigt farvel til den svenske forretning.Med TDC Hosting sælger TDC et forretningsområde og 300 medarbejder til kapitalfonden Maj Invest Equity, men det er planen, at TDC Hosting indtil videre fortsætter uændret under det nye ejerskab."TDC Erhverv og TDC Hosting fortsætter samarbejdet og indgår et strategisk partnerskab, og derfor er jeg sikker på, at vi sender kunderne i trygge hænder med Maj Invest Equity som ny ejer af TDC Hosting," udtaler Marina Lønning fra TDC Hosting.TDC har over de seneste 10-15 år solgt mange forretninger og afdelinger fra.Samtidig har fyringsrunder været en fast del af TDC-ledelsens repertoire. Resultatet er, at tusindvis af stillinger er forsvundet fra TDC - det har vi tidligere skrevet om her Så sent som i sidste uge nedlagde TDC igen et større antal stillinger:Og i dag, mandag, har telekoncernen pludselig meddelt, at koncerndirektør Peter Trier Scheidt fra TDC Operations stopper med øjeblikkelig virkning:Fyringer og frasalg har længe været en del af TDC's virkelighed.Med salget af TDC Sverige og nu TDC Hosting er der efterhånden ikke så meget tilbage at sælge fra.Jo, norske Get passer kunne for så vidt godt være et bud - men Get er en afgørende del i TDC-koncernen i disse år, da Get netop er garant for den vækst, som TDC Group har så hårdt brug for.Uanset hvad har TDC en udfordring med væksten og indtjeningen. Frasalg har (indtil nu) har været en del af løsningen på problemet, ligsom effektiviseringer i koncernen har været det.Ser vi isoleret på den danske del af TDC, faldt indtjeningen i 2016 med 12,1 procent, mens omsætningen gik tilbage med fem procent. I erhvervsforrentingen faldt indtjeningen med 14,3 procent, mens omsætningen dykkede med 10 procent.Alt tyder på, at 2017 også bliver et hårdt år for TDC.Så hvad skal sælges næste gang, TDC har behovet?