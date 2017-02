Google tvunget til at udlevere dine mails til FBI kort efter privacy-fripas til Microsoft

Microsoft er sluppet for at udlevere europæiske mails til gennemsyn hos FBI i USA, men så let slipper Google ikke. For online-giganten er af en dommer blevet tvunget til at udlevere mails gemt uden for USA.

Internet-giganten Google skal udlevere mails fra ikke-amerikanske brugere til de amerikanske myndigheder med henblik på gennemlæsning i politimæssig efterforskning.Det har den amerikanske dommer Thomas Rueter fra byen Philadelphia bestemt sig for på trods af, at Microsoft er sluppet uden om samme skæbne, når det kommer til Microsoft-mails gemt i eksempelvis Irland.Microsoft vandt således i sommer en langstrakt, principiel sag mod det amerikanske Justitsministerium om, hvorvidt de amerikanske myndigheder har ret til at få udleveret Microsoft-mails gemt i udlandet.Denne afgørelse blev for nyligt afprøvet ved en appeldomstol, hvor sommerens afgørelse blev hamret fast, hvilket du kan læse mere om her: Microsoft vinder marathon-sag over FBI: Må ikke snage i din web-mail Google slipper dog ikke så let, skriver det amerikanske erhvervsmedie Fortune For dommer Thomas Rueter har fastslået, at det ikke kan betegnes som beslaglæggelse, når der sker en overførsel af mails fra en ikke-amerikansk server til USA.Heller ikke, når det gøres, så FBI-agenter kan gennemgå efterspurgte mails lokalt i USA som del i en indenrigsk efterforskning.Det begrunder dommer Thomas Rueter ifølge Fortune med, at der ikke sker en meningsfyldt forstyrrelse af mail-kontohaverens interesserer i de efterspurgte data."Selvom Googles hentning af elektroniske data fra selskabets mange datacentre i udlandet har potentialet til at være en invasion af privatlivets fred, sker den faktiske privacy-krænkelse først, når der offentliggøres noget i USA," forklarer Thomas Rueter sin afgørelse med.Google har appelleret afgørelsen og peger på, at dommeren i denne sag har dømt mod præcedens i netop Microsoft-kendelsen.Online-giganten Google har forklaret i sagens retsdokumenter, at selskabet sommetider splitter mails op for at forbedre sin mail-levering over netværk.Det betyder, at Google ikke altid selv ved, hvor specifikke mails er gemt.Samtidig forklarer Google, at selskabet modtager mere end 25.000 årlige forespørgsler fra amerikanske myndigheder om at udlevere mails, og at selskabet kun udleverer mails gemt i USA.