Test af Lenovos nyeste Yoga: En af de bedste hybrid-computere på markedet

Yoga 910 er Lenovos nyeste computer, der kan omdannes til en tablet. De nyeste finesser gør computeren til en af de bedste hybrid-computere på markedet.

Computeren kan omdannes til en tablet ved at vende skærmen 360 grader bagud. Foto: Morten Sahl Madsen

Specifikationer Skærm: 13,9 tommer "4K" (3.840 x 2.160 pixels) IPS-teknologi, touch-skærm

Processor: Intel Core i7-7500U (Kaby Lake), (dual core)

Grafikkort: Intel HD Graphic 620

RAM: 16 GB

Lagerplads: 512 GB Lagerplads (SSD

Porte: 2 x USB C (en fungerer som opladerport), 1 USB A, Minijack-port.

Batterilevetid: cirka ni timer.

Computeren har et tastatur inspireret af de nyere thinkpad-modeller. Det er et stort plus, og du skriver hurtigt og præcist på Yoga 910 efter en kort tilvænningsperiode. Foto: Morten Sahl Madsen

Lenovos Yoga-computere er nogle af de mest anerkendte hybrid-computere på markedet.Det var den første familie af computere, der fik succes med det "vendbare" design, hvor du vender vrangen ud på computeren og på den måde omdanner den til en tablet, og efter flere års modeller, er vi nu nået til Yoga 910.Navnet giver ingen mening, men det gør computeren til gengæld.Det er en top-computer bygget af gode materialer med alle de nyeste trends såsom Intels Kaby Lake-processor og en 4K-skærm med meget smalle kanter, for ikke at glemme et lækkert Thinkpad-inspireret tastatur.Vi er store fans.Computeren er en 14 tommer stor computer med et numerisk-løst tastatur.Hele computeren består af en skal af aluminium, der både føles og ser godt ud. Tidligere modeller havde en læderagtig overflade ved tasturet, men også her finder du nu køligt metal.Resultatet er en stiv, solid computer, der ikke flekser, når du trykker på tastaturet, men som intet vejer. Den er let og ligetil at tage under armen.Tastaturet er - endelig - et Thinkpad-inspireret tastatur med de buede kanter ved hver tast, og vi er vilde med det.Tasterne er høje og afgiver et fint klik fra sig. Lenovo har altid haft nogle af de bedste tastaturer på bærbar-markedet, men gemte dem til sine Thinkpad-computere. Det er en dejlig nyhed for Yoga-fans.Det eneste ærgerlige er, at det som med alle andre Windows-computere er et nordisk tastatur og ikke et dansk tastatur.Her kan pc-producenterne godt tage at lære noget af Apple.Den testede model kommer med en 14 tommer skærm med en opløsning på 3.840 x 2.160 også kaldet 4K.Den findes også i en model med en opløsning på 1.920 x 1.080 (FHD), hvilket de fleste nok vil vælge i stedet.Den testede models 4K-skærm er betagende og fængslende, særligt når du finder 4K-materiale, der kan vises på skærmen.4K-opløsningen erfor de fleste. Computeren har ikke noget dedikeret grafikkort, og derfor skal computeren heller ikke bruges til grafisk arbejde, som man nok normalt ville bruge en 4K-skærm til.Men flot ser det ud. Dog ville vi ønske, at skærmen var lidt lysere.Særligt på grund af de meget smalle kanter omkring skærmen.Dell var først til at introducere tynde sorte kanter omkring skærmen på sin XPS-serie, og det har både Lenovo og HP taget til sig.Har man først ejet en computer med så tynde kanter omkring skærmen, går man kun modvilligt tilbage igen.Desværre er der ikke tynde kanter hele vejen rundt om skærmen.Under skærmen sidder en underligt tyk, sort kant på 2,5 centimeter.Det ser mærkværdigt ud. Det er også her, at du finder computerens webcam.Den lave placering betyder, at Skype-samtaler hurtigt kommer til at foregå oppe i næsen på dig.Det samme problem har Dells XPS-computere.Mellem skærm og tastatur sidder computerens urrems-inspirerede hængselssystem.Ud over at se futuristisk ud, holder hængslet skærmen fast nok til ikke at give sig, når du trykker på touch-skærmen med dine fingre, men er samtidig nemt at rykke på, for at omdanne computeren til en tablet.Det er gedigent godt design.Hvorvidt du nogensinde vil benytte computeren som en tablet, er et andet spørgsmål.Når du roterer skærmen 360 grader rundt, får du en småtyk tablet med taster stikkende ud på bagsiden.Tasterne og trackpad er selvfølgelig slået fra, men det føles ikke optimalt.De meget tynde kanter omkring skærmen betyder også, at du nemt kommer til at ramme skærmen med dine fingre, når computeren er en tablet, men den førnævnte fede kant under skærmen kan fungere som håndtag.Inde i den testede model finder du en i7-7500U processor af Intels nyeste Kaby Lake-familie, samt 16 gigabyte RAM og en SSD på 500 gigabyte.Det er specifikationer i ultrabook-klassen, der matcher den høje pris på 15.000 kroner.Dens hardware klarer alle dagligdags- og multimedie-opgaver uden problemer.I benchmarks kan vi se, at den yder på niveau med HPs nye Spectre x360-hybrid og Dell XPS 13-computer (med Kaby Lake). En Cinebench-test gav 349 points.Det er ikke en spille-computer på nogen måde, men et enkelt spil League of Legends eller Civ5, kan den godt klare, hvis du skruer opløsningen med til 1.920 x 1.080 pixels.Dog begynder computerens blæser meget hurtigt at spinne, og den kan godt larme en kende. Lenovos computere har altid haft en lidt aggressiv køling, og det er det samme denne gang.I computerens sidder et stort 78W batteri, der på den testede model med 4K-skærm giver omkring de 8-9 timer. Køber du modellen med en FullHD-opløsning, vil du nok ramme de 14-15 timer.Computeren har desuden en USB A-port, en fingerskanner og to USB C-porte, hvoraf den ene fungerer som opladerport, men ingen porte til skærme. Skal du tilslutte computeren til en skærm, skal du finde dig en adapter eller en skærm med USB C-stik.Lenovo Yoga 910 er en vild computer med udmærkede specifikationer i et tynd chassis, og du betaler så sandelig både for hardware, den høje skærmopløsning og for 360 graders hængslerne.Skærmen er hamrende flot, men den høje opløsning måske lidt unødvendig. Ydeevnen er god, og tastaturet er godt at skrive på.Omvendt har vi kun få kritikpunkter af computeren. Den aktive blæser er lige agressiv nok til vores smag, og begynder hurtigt at hvine, den sorte kant under skærmen ser abnorm stor og malplaceret ud og web-kameraets placering gør intet godt for dig.Desuden har Lenovo ikke fyldt computeren med bloatware, unødvendig software, hvilket firmaet ellers tidligere har gjort på sine forbrugermaskiner. Af hjertet tak for det.