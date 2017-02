Royal Arena-direktør tavs trods hård kritik af ekstremt høje mobilpriser i arenaen: Her er hans eneste kommentar

Foto: Royal Area

Royal Arena kritiseres for at opkræve meget høje priser for at give mobilselskaberne lov til at dække den nye koncerthal. Eneste korte kommentar fra arena-direktør Dan Hammer kommer i en mail. "Ærgerligt, at Dan Hammer ikke svarer på spørgsmål om problematikken," mener teledirektør.

Annonce:



Annonce:

Computerworlds spørgsmål til Dan Hammer - Telia og Telenor er utilfredse med den pris, som I forlanger for at de kan blive koblet på Royal Arenas anlæg. Kan du forstå, at de er utilfredse?



- Er det en urimelig eller rimelig kritik?



- Telia og Telenor siger, at Royal Arena forlanger en pris, der er 10 gange højere end markedsprisen. Er det rigtigt?



- Telia og Telenor siger, at de gerne give markedsprisen, men ikke mere. Hvad er dit svar til det?



- Telia og Telenor mener, at Royal Arena slår plat på behovet for mobildækning, da Royal Arena opkræver en høj pris for at få selskaberne til at dække et sort mobil-hul, som Royal Arena selv har skabt. Hvad siger du til det?



- Ser Royal Arena overhovedet et behov for at få Telia og Telenor ind på dækningen, eller er dækningen tilfredsstillende, som den er nu?



- En af Computerworlds læsere mener, at Royal Arena burde have kontaktet alle udbyderne i forbindelse med byggeriet, så de i fællesskab kunne have betalt pico-master, opsætning, udstyr og så videre. Har det været noget, som I har overvejet?



- Hvad ligger til grund for, at I vælger at opkræve leje af teleselskaberrne overhovedet?



- FCK og Telia tilbyder gratis Wifi i Parken. Har I planer i denne retning i Royal Arena?



- Hvor forventer du, at denne sag vil lande?

Royal Arena er udsat for hård kritik fra to af Danmarks største mobilselskaber, Telia og Telenor, som mener, at Københavns nye spillested med fuldt overlæg spekulerer i at malke dem for penge.Ifølge de to selskaber opkræver Royal Arena mere end 10 gange den i forvejen høje gennemsnitlige markedspris for masteleje i Københavns-området for adgang til koncerthallens dækningsanlæg.Adgangen er nødvendig for at sikre teleselskabernes kunder ordentligt mobildækning i hallen, som ifølge dem er blevet bygget som et slags selvskabt sort mobil-hul.Telia og Telenor mener, at Royal Arena forsøger at slå plat på, at teleselskabernes kunder forventer, at der er dækning i hallen.TDC og 3 har valgt at købe sig ind på dækningen i hallen på Royal Arenas vilkår.Dan Hammer, administrerende direktør i Royal Arena, vil trods kritikken ikke stille op til interview med Computerworld, der i flere dage har forsøgt at få ham til at udtale sig.Vi ville gerne blandt andet have spurgt direktøren om, hvordan forholder sig til kritikken, hvorfor Royal Arena opkræver en meget høj pris og hvordan Dan Hammer forholder sig til beskyldningerne om at slå plat på et selvskabt problem.Dan Hammer er imidlertid ikke vendt tilbage på vores henvendelser - hverken per telefon eller per mail.I stedet meddeler Royal Arenas presseansvarlige per mail følgende:"Hermed citat fra Dan Hammer, administrerende direktør. "Vi ønsker naturligvis, at alle gæster i Royal Arena har god mobildækning, og i samarbejde med YouSee og 3 har vi sikret, at de fleste gæster vil opleve en meget solid dækning. Samtidig er vi glade for, at TT-netværket har valgt at opsætte en mobil mast i nærheden, om end vi ikke kan vurdere kvaliteten af denne løsning. Det er alene op til Telenors og Telias kunder at gøre dette."I boksen her til højre kan du se de spørgsmål, som vi gerne vil have svar på fra Dan Hammer, men som han altså ikke vil svare på.Jakob Willer, direktør i telebranchens fælles organisation, Teleindustrien, finder det besynderligt, at Dan Hammer ikke vil stille op til interview:"Det er ærgerligt, at Dan Hammer ikke svarer på spørgsmålene om problematikken. Når man driver sådan et sted [som Royal Arena, red] må man have en kæmpeinteresse i at sikre, at der er mobildækning. Her burde Royal Arena tage det ansvar på sig og sørge for, at der er god mobildækning for alle og ikke tage det som en anledning til at forsøge at malke teleselskaberne," siger Jakob Willer til Computerworld.En række af Computerworlds læsere har i de seneste dage diskuteret problematikken.Her peges der blandt andet på, at det ofte er meget dyrt for mobiloperatøren i rå indkøb af udstyr at koble sig på et dækningsanlæg som det, Royal Arena anvender.Det kræver ifølge Computerworlds læsere ofte en investering i million-klassen alene i indkøb af basestationer og lignende. Og hertil kommer altså så den leje, som Royal Arena opkræver for adgangen."Står man som bygherre i en dårlig forhandlingsposition, kan mobiloperatørerne kræve betaling for at koble sig til dækningsanlægget. Og står man i en rigtig god forhandlingsposition, kan mobiloperatørerne være villig til at betale for adgang. Det er en forhandlings-situation, og den ene pris er ikke mere "moralsk rigtig" end den anden," fremfører Jan Stenmo i et debatindlæg.Den holdning er debattør Jens Jönsson ikke enig i."Det er jo helt sort. Hvorfor skal de [teleselskaberne, red] overhovedet betale? Havde Royal Arena kontaktet >alle< udbyderne, så kunne de jo have betalt pico-masterne, opsætning, udstyr osv. De ville garanteret også gerne betale strøm til udstyret. Jeg er sikker på at alle udbyderne gerne ville have spyttet i kassen til det. Nu skal Royal Arena slå plat på det og tjene penge," skriver han.Du kan se hele debatten her Teleindustrien oplever, at Royal Arenas fremgangsmåde er typisk i forbindelser med nybyggerier i dag. Under opførelsen af lufthavne, storcentre, metro, sportsanlæg og lignende forsømmer bygherrerne i dag meget ofte at sørge for god adgang til mobilsignalerne.Istedet skabes der sorte mobilhuller i bygningerne, hvori der typisk opsættes egne dækningsanlæg, som teleselskaberne skal betale for at få adgang til."Og så tror man, at man kan få teleselskaberne til at betale vanvittigt høje priser for at få adgang til anlæggene. Det er en stor problemstilling for teleselskaberne for tiden," siger Jakob Willer.Telia og Telenor har vurderet, at op mod 40 procent af gæsterne i Royal Arena vil få problemer med mobildækningen, hvis ikke de to selskaber kobles på anlægget.