Vigtig besked til Gmail-brugere: Nu får du en særlig advarsel, hvis din browser eller dit OS er forældet

Googles Gmail indfører nye hårde krav til valg af browser og operativsystem. Du bliver mødt med en advarsel i Gmail, hvis din browser eller dit OS er forældet.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Googles Gmail stopper i denne uge med at understøtte Chrome-browseren i version 53 eller lavere.Den nyeste version af Chrome hedder 56, og Googles nye tiltag bunder i, at særligt de ældre browsere indeholder kendte sårbarheder.Google meddeler i et blogindlæg , at ændringerne træder i kraft allerede i denne uge:"Med start den 8. februar 2017 vil vi vise et banner øverst i Gmail-grænsefladen for de brugere, der stadig er i Google Chrome Browser v53 og lavere for at tilskynde til en opgradering til den seneste version af Chrome.""Chrome Browser v55 indeholder adskillige vigtige sikkerhedsopdateringer," oplyser Google, der altså allerede nu har frigivet version 56.Det nye tiltag fra Googles side er endnu et forsøg på at få webbrugerne til at anvende de nyeste og mere sikre webteknologier.I samme boldgade finder man Googles forskellige tiltag, der skal fremme brugen af HTTPS og minimere brugen af eksempelvis Flash.For nylig indførte Google også nye krav til, hvilken form for vedhæftede filer, man kan sende og modtage med Gmail.Den nye form for browser-advarsler i Gmail vil primært komme til at ramme de brugere, der har Windows XP eller Windows Vista."Gmail-brugere, der fortsat er på Windows XP og Windows Vista har størst sandsynlighed for at blive påvirket, da v49 var den seneste version, der understøttede disse operativsystemer."Google gør opmærksom på, at det af flere omgange er blevet meldt ud, at disse systemer ikke længere vedligeholdes af Microsoft, og derfor skriver Google også:"...og vi opfordrer meget kraftigt til, at du migrerer til mere sikre og supporterede systemer."Google skriver, at Gmail - trods advarslerne - også resten af 2017 vil fungere i Chrome Browser v53 og lavere, men der er ikke nogen tvivl om, hvad holdningen hos Google er:"Denne besked kommer på grund af de ventede konsekvenser for Windows XP og Windows Vista-brugere og på grund af kendte sikkerhedsrisici."