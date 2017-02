Omstridt dansk webbureau dropper sag mod kunde efter flere års fejde: "Vi har ikke til hensigt at fratage ham hverken bil eller job"

Interview: Webbureauet Business Solution har over længere tid oplevet en sociale medie-shitstorm fra vrede kunder, som føler sig dårligt behandlet af selskabet. Her forklarer webbureauets direktør, at kritikken har betydet opstramninger i blandt andet salgsarbejdet.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Surftown A/S Ny virksomhed og ny hjemmeside - her er tre klassiske showstoppers Styr på SEO, design og brugervenlighed? Det er ikke altid nemt. Få de gode råd til din hjemmeside her. | Læs mere

Det danske webbureau Business Solution har over længere tid været kritiseret fra flere kunder, som blandt andet på sociale medier som Facebook får luft for deres frustrationer i åbne og lukkede grupper.Senest har Computerworld talt med sportsmassøren Regin Jensen fra enkeltmands-virksomheden R.A.J Massage.Regin Jensen fik for knap to år siden tilbudt en gratis hjemmeside, men havnede med en ubetalelig webhotel-regning, diverse retssager og gik ned med stress, da han blev truet med at få frataget sin arbejdsnødvendige bil som afdrag på webhotel-regningerne.Efterfølgende har Computerworld været i kontakt med stifter og partner i Business Solution, Phillip Kaas, for at høre nærmere om håndteringen af Regin Jensen og andre lignende kunders sager.Phillip Kaas vil ikke interviewes per telefon. I stedet forlanger han at få Computerworlds spørgsmål vedrørende Regin Jensens sag og mere generelle forespørgsler tilsendt på mail.Som du kan se i det nedenstående har Business Solution nu droppet kravene mod Regin Jensen."Vi er lydhøre overfor vores kunder, vi ønsker altid et godt samarbejde og prøver at hjælpe med at finde den rette løsning. Vi er lige nu i gang med at undersøge sagerne til bunds, så der kan findes en løsning. Vi lever af tilfredse kunder og ønsker at nå til enighed," skriver Phillip Kaas fra Business Solution."Det, som jeg gav udtryk for, var, at vi har over 3.000 kunder på landsplan, så må vi nok erkende, at vores salgsafdeling har indgået aftaler med visse typer af virksomheder, som ikke skulle have fundet sted. Det er dog ikke på baggrund af, at vi ikke kunne levere det aftalte produkt, men mere fordi visse virksomhedsejer ikke har til hensigt at holde en samarbejdsaftale - tydeligvis på grund af misforståelser," skriver Phillip Kaas per mail til Computerworld.."Vi går meget op i, at vores kunder bliver korrekt informeret fra starten, så der ikke opstår misforståelser. Vi siger ikke til vores kunder, at der er tale om et nystartet firma," fortsætter han."Da vi aldrig har gjort det, så er det heller ikke gældende på nuværende tidspunkt.""Vi har ikke til hensigt at skabe flere misforståelser, så alle vores kampagner er blevet ændret."Herefter fortæller han, at proceduren med at tilbyde gratis hjemmesider begyndte i telefonen, hvorefter der kunne/kan komme et fysisk møde på tale.Ved dette fysiske kundemøde ville Business Solution-sælgerne ifølge Phillip Kaas forklare, at der er tale om en totalpris med webhoteller på visse betingelser, som kunden skal leve op til."Hvis det stadigvæk havde en interesse, så skrev kunden under på samarbejdsaftalen, hvor prisen og betingelserne stod klart og tydeligt. Hvis kunden ikke havde en interesse i tilbuddet, så afviste de blot tilbuddet og vores account manager kørte igen. Der blev på intet tidspunkt fremlagt, at tilbuddet er gratis og alle priser blev fremlagt klart og tydeligt," fortæller Phillip Kaas."Vi blev ikke gjort opmærksom på, at der var blevet lovet en senere betaling på flere måneder. Denne information blev vi først bekendt med efter selve produktet var leveret, og vi havde sendt en faktura. Efterfølgende prøvede vi at finde en løsning sammen, men det var Regin ikke interesseret i.""Regin henvendte sig en måned efter aftalens indgåelse og efter vi havde udarbejdet det færdige produkt.""Som tidligere nævnt er vi i gang med at kigge sagerne til bunds. Vi har netop gennemgået Regins (sag, red.) og meddelt ham, at sagen er blevet droppet. Vi har ikke til hensigt at fratage ham, hverken sin bil eller sit job.""Ja, vi har gennemgået sagerne og strammet op på vores procedurer i både salg og i vores produktion, da vi ønsker at undgå misforståelser i fremtiden.""Vores kampagner er blevet ændret og vores medarbejdere er ved at gennemgå en større intern uddannelse."