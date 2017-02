Nets og Danske Bank dropper samarbejde om MobilePay: Nets lancerer egen mobilbetalings-løsning

Efter længere tids forhandlinger mellem Nets og Danske Bank om integration af Dankort i MobilePay, smækker Nets med døren og lancerer sin egen mobilbetalingsløsning.

Danske Nets, der står bag Dankortet, er på trapperne med en splinterny mobilbetalingsløsning, der direkte sigter efter at udfordre Danske Banks MobilePay, der ellers i dag har position som de facto-standarden for mobilebetalingsløsninger i Danmark.Det sker som en reaktion på, at langvarige forhandlinger mellem Danske Bank og Nets om muligheden for at integrere en digital version af Dankortet i MobilePay.Parterne kunne ikke blive enige om ‘brugeroplevelsen' i den integrerede Mobilepay-løsning, hvor begge parter angiveligt kæmpede om kontrollen over den retning, som løsningen skulle tage.Danske Bank mente blandt andet, at det med Nets' krav ville blive for besværligt for brugerne at tilmelde sig Mobilepay, som i dag i høj grad er tilrettet og fokuseret på høj brugervenlighed og meget enkel brug."Banken vurderer, at en accept af det mobile dankort vil komplicere mange brugeres oplevelse ved at bruge MobilePay og begrænse løsningens innovation og udvikling," meddeler Danske Bank.Nets mobilbetalings-løsning bliver i stedet en selvstændigt Dankort-app, som bliver en digital version af det fysiske Dankort, som kan ligge på mobiltelefonen.For at bruge Dankort-appen skal brugeren placere sin smartphone over betalingsterminalen - ganske som man i dag gør, når man betaler kontaktløst med sit Dankort.Nets blæser nu til fuld kamp for at vinde markedet."Vi har en ambition og forventninger om, at Dankort også i 2020 og frem vil være den foretrukne betalingsløsning som man i almindelighed betaler med," siger Jeppe Juul-Andersen, vicedirektør i Nets, til Børsen.Ikke overraskende forventer Danske Bank, at MobilePay bliver fremtiden."Det mobile dankort og MobilePay går nu to forskellige veje. Vi tror, at de erhvervsdrivende og brugerne i fremtiden vil vælge de løsninger, som bedst kombinerer brugervenlighed, effektivitet og konkurrencedygtige priser. Og vi tror, at MobilePay vil kunne opfylde disse behov," lyder det fra Danske Bank.Nets forventer at være klar med Dankort-appen i løbet af foråret.Løsningen bygger på, at det digitale Dankort lægges ind i en wallet, der en app, hvori forskellige mobile betalingsløsninger kan integreres.Det var således ideen, at Dankortet via en wallet skulle integreres i MobilePay. Det digitale Dankort vil ifølge Børsen inden længe blive integreret i wallets fra Coop og Dansk Supermarked.MobilePay er Danmark ubetinget største mobilbetalings-app. En lang række forsøgte ellers i årevis at vriste markedsandele fra den velfungerende Danske Bank-løsning med deres egen Swipp-løsning, men måtte i december i fjor kapitulere og beslutte sig for at lukke Swipp.Danske Bank meddeler, at banken fortsat trods bruddet betragter Nets som en 'vigtig strategisk samarbejdspartner på en række områder.'