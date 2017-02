Dansk it-mand står til at blive øverste mand i A.P. Møller-Mærsk

Den tidligere danske topchef for SAP, Jim Hagemann Snabe, står til at blive ny bestyrelsesformand for A.P. Møller-Mærsk-koncernen.

Den tidligere danske topchef for SAP, Jim Hagemann Snabe, er en efterspurgt mand i de øverste kredse af international erhvervsliv.Få dage efter, at han blev indstillet til at overtage posten som bestyrelsesformand for et af Tysklands største selskaber, Siemens, er han nu også i kikkerten til at blive ny bestyrelsesformand for Danmarks største selskab, A.P. Møller-Mærsk.Det sker i forbindelse med, at koncernens bestyrelsesformand gennem de seneste 14 år, Michael Pram Rasmussen, har besluttet at fratræde posten til den kommende generalforsamling 28. marts.51-årige Jim Hagemann Snabe har siddet i A.P. Møller-Mærsks bestyrelse i nogle år."At blive nomineret til ny formand for bestyrelsen er en stor ære for mig. A.P. Møller - Mærsk er en overordentlig stærk virksomhed med en imponerende historie og indflydelse på verdenshandlen og med stort potentiale i en verden af konstant forandring," lyder det fra Jim Hagemann Snabe i en udsendt fondsbørsmeddelelse, som du kan læse her. Jim Hagemann Snabe er tidligere topchef for den tyske it-gigant SAP, hvor han fra 2010 til 2014 var såkaldt co-CEO sammen med amerikaneren Bill McDermott.SAP havde dengang 65.000 ansatte og omsatte for 120 milliarder kroner om året og stillingen var den da højeste, som nogen dansker besad i international erhvervsliv.Jim Hagemann Snabe stoppede i SAP i 2014. Du kan læse om hans afgang her: