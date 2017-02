CW-læsere fælder dom over omstridt webbureau: "Forsøger at bondefange. Så er der nogen der falder i og andre der ikke gør"

Er det bondefangeri eller sløseri, når en enkeltmandsvirksomhed ikke kan gennemskue konsekvenserne af at underskrive en kontrakt med et webbureau? Det er der vidt forskellige meninger om, som du kan læse her.

Efter to Computerworld-artikler om Regin Jensens oplevelser med webbureauet Business Solution er den efterfølgende debat på vej i det rødglødende farvespektrum.Flere debattører bakker op omkring Regin Jensens oplevelser og kan støde til med lignende fortællinger i nærkamp med Business Solution-sælgere.Eksempelvis går ordet "bondefanger" igen i flere indlæg ovenpå de to artikler, hvor Regin Jensen først fortæller sin egen historie , hvorefter Business Solution kommer til orde og forklarer sine handlinger og initiativer til opstramninger af forretningsmetoderne."De forsøger at bondefange. Så er der nogen der falder i og andre der ikke gør. Føj for et firma. De mærker den sociale shitstorm nu og det er fortjent," skriver en Computerworld-debattør eksempelvis om webbureauets forretningsmetoder.En anden debattør mener, at den negative omtale kan ramme selskabet på dets fremtidige indtjening."Bondefangeri, og når det rygtes, så er der ingen der gider dem," lyder dommen.En anden debattør forsikrer om, at vedkommende i lighed med Regin Jensen har oplevet, at Business Solution-sælgere har kontaktet dem med en salgspitch, der bliver indledt med "et godt tilbud" fra "et nystartet webbureau", som leder efter referencekunder i nærområdet."Da jeg ikke havde interesse for en hjemmeside fra firmaet, blev det ikke til noget," forklarer Computerworld- debattøren som afrunding på den indledende kontakt.Disse påstande om brugen af salgspitches med et nyetableret webbureau og ønsket om referencekunder afviser Business Solution-stifter og -partner Phillip Kaas dog kategorisk overfor Computerworld."Da vi aldrig har gjort det, så er det heller ikke gældende på nuværende tidspunkt," forklarer Phillip Kaas i et mailinterview, efter han ikke ønskede at stille op til et telefoninterview om selskabets forretningsmetoder.Andre debattører rynker på næsen over, at Regin Jensen som selvstændig erhvervsdrivende skriver under på hvad som helst uden at sætte sig ordentligt ind i sagerne."...hvis man vil drive virksomhed burde det være klart, at man skal læse hvad man skriver under på. Og så kan vi da godt blive enige om at sige "fy" til sælgeren, men der er vist ingen grund til at skrive en hel artikel om at Regin Jensen ikke kan/vil læse hvad han skriver under på," lyder det fra en debattør.En anden formulerer problemstillingen en smule mere malerisk på følgende måde:"Hvis man tager ned til skrothandleren for at få et knaldtilbud på en firmabil burde der være nogle alarmklokker som ringer."Regin Jensen har også blandet sig i debatten, hvor han uddyber sine synspunkter og de oplevelser, som Computerworld har beskrevet i de to artikler."Dette drejer sig ikke om der findes gratis ydelser eller ej. Dette drejer sig om de forretnings metoder deres sælgere anvender, for at lokke folk i fælden, til at skrive under," svarer Regin Jensen en af de Computerworld-debattører, som sætter spørgsmålstegn ved, om Regin Jensen har været naiv i underskrivningsøjeblikket.