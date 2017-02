Computerworld søger ny medarbejder: Har du lyst til at blive en del af vores redaktion?

It-sikkerhedsområdet er blandt de vigtigste områder netop nu, og Computerworld vil følge problematikkerne helt til dørs. Vi søger derfor en ambitiøs journalist til at dække it-sikkerhedsområdet. Er det dig?

I de senere år er it-sikkerhedsområdets betydning for de it-ansvarlige vokset ganske betydeligt.Det sker i takt med, at it-systemerne bliver mere og mere vitale for virksomhedernes forretning, indtjening og konkurrencekraft og hacker-miljøerne samtidig bliver mere og mere professionaliserede.Samtidig vokser it-infrastrukturernes kompleksitet ganske betydeligt: It-systemerne er i dag internt forbundne i meget høj grad, mens selve brugen er spredt ud på mange forskellige enheder og platforme.Alt i alt stiller giver det en it-sikkerhedsmæssig cocktail for de it-ansvarlige, som meget hurtigt kan gå hen og blive sprængfarlig, hvis ikke man holder tungen lige i munden - blandt andet hjulpet på vej af EU's kommende persondataforordning, som åbner for massive sanktioner, hvis ikke der er styr på det hele.Hertil kommer den generelle it-sikkerhed for de mange brugere herhjemme, der står i skudlinien med både deres computere, deres mobiltelefoner og med deres færden på internettet.Computerworld tager disse problematikker alvorligt.Vi søger derfor nu en dedikeret og ambitiøs journalist, der har næsen, evnerne, viljen, fortælleevnerne og engagementet til at dække it-sikkerhedsområdet i spalterne med udgangspunkt i de klassiske journalistiske dyder og den vedkommende fortælling - både når det gælder nyhederne, reportagen, interviewet og analysen, der sætter tingene i sammenhæng.Du behøver ikke være teknologi-mand, så længe du kan skrive, interviewe og vinkle dine historier, så de er spændende og værd at læse.Vi arbejder med hele den journalistiske palette på redaktionen, der både tæller unge journalister og erfarne journalister ‘oppe i årene': Interview, nyheder, analyser, feature, reportager, klummer, og vi forventer, at du er frisk på at benytte dem alle.Har du lyst til at byde ind på denne spændende tjans med store udviklingsmuligheder på Danmarks største it-medie med mere end 580.000 unikke brugere om måneden? Eller kender du nogen, der kunne være interesseret?