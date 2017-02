Efter stor oprydning i kølvandet på bestikkelsessag: Atea flyver afsted med rekordregnskab

Trods anklager om bestikkelse af offentligt ansatte kom Atea igennem 2016 med et stigende overskud. Grunden er en grundig oprydning internt efter bestikkelsesanklagerne, mener topchef Morten Felding.

Ateas danske direktør, Morten Felding

Den danske afdeling af Atea kommer ud af 2016 med en omsætningsvækst på 6,2 procent i forhold til året forinden.Det svarer til en omsætning på 6,7 milliarder kroner og et driftsresultat før skat på 318 millioner kroner.Et driftsresultat, der er 4,4 procent bedre end sidste år.Væksten er resultatet af en grundig intern oprydning, mener Morten Felding der er administrerende direktør for Atea i Danmark."Vi er sådan set godt tilfredse. Vi har haft et år, hvor vi har fokuseret på, at vores medarbejdere, partnere og kunder er trykke og har tillid til os. Det er klart, at den igangværende sag har en effekt, og det har vi bearbejdet. Det er uden tvivl det, der har smittet af på det gode regnskab," siger Morten Felding til Computerworld.Den store sag, som Morten Felding nævner, er den igangværende bestikkelsessag, hvor Atea og tidligere Atea-ansatte sigtes for at have bestukket offentligt ansatte."Hvis vi ikke havde fået trygheden og tilliden til os tilbage hos vores kunder, havde vi i hvert fald ikke solgt, som vi har," siger Morten Felding.Alene i fjerde kvartal omsatte Atea for over 2,1 milliarder kroner, hvilket også er Ateas bedste kvartalsregnskab nogensinde.Det var i samme kvartal, at de mange sager mod offentligt ansatte begyndte.I alt er seks offentligt ansatte dømt for at have modtaget bestikkelse i form af høje rabatter eller hardware fra daværende ansatte hos Atea."Det er jo en sag, der både fylder meget hos os og hos vores kunder. Det er ikke rart, når Atea står på forsiden af avisen eller Computerworld sammen med ord som "bestikkelse". Der var ansatte, som ikke kendte til reglerne og kontrolsystemer, som ikke tog dem i det. Det har vi taget ansvar for og ryddet op i," siger Morten Felding.Blandt andet er der ifølge Morten Felding blevet indført ekstra træning af alle ansatte, så de ved, hvad man må og ikke må i forhold til både private og offentligt ansatte.Derudover har Atea indført en eksamen, som alle ansatte skal bestå omkring complience.En af regnskabets højdespringere er salget af software. Her oplevede Atea en stigning i salg på 27 procent."Det var et strategisk tiltag besluttet i starten af 2016. Vi skulle vinde en række store aftaler på software hos regioner og kommuner, og vi har vundet dem alle," siger Morten Felding."Det er hovedsageligt Microsoft-software, som vi har vundet udbuddet på, men vi tror på, at det giver os muligheden for at sælge og tilbyde andre ydelser og tjenester til kunden på længere sigt. Derfor var det vigtigt at vinde netop de udbud," siger Morten Felding.Også den samlede Atea-koncern går frem. Atea med hovedsæde i Norge havde en omsætning på over 26,1 millarder kroner, hvilket er en stigning på 11,8 procent i forhold til 2015. Koncernens driftsresultat før skat rammer knap 945 millioner kroner.