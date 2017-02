Slut med at arbejde hjemme for mange IBM-ansatte: Flyt til et af disse seks kontorer eller find et andet job

Arkivfoto: Ondine Goldswain

IBM's marketingfolk skal rykke sammen og møde ind på pinden i seks byer eller finde et andet arbejde. Sådan lyder budskabet i en video fra it-gigantens marketing-boss. Endnu er det usikkert, om også andre IBM-afdelinger og -lande får mødepligt på kontoret.

It-giganten IBM's ansatte i selskabets amerikanske marketing-afdeling har fået noget at tænke over.For IBM har sendt utvetydige signaler om, at Big Blues amerikanske marketingmedarbejdere i arbejdstiden skal sidde på deres pladser sammen med kollegerne på seks lokationer i USA - eller finde sig et andet job.Mere specifikt har IBM's marketingdirektør Michelle Peluso fortalt it-virksomhedens marketingmedarbejdere, at IBM'erne fremover skal sidde 'skulder mod skulder' i konkurrencen mod USA's andre it-selskaber.Det skriver The Register , som har set en video med Michelle Peluso, hvor hun taler til IBM's marketingfolk."Jeg kender kun én opskrift på succes, især når vi er i så hård konkurrence med Microsoft og Vestkystselskaberne (i Silicon Valley, red.), og det er at stå med fantastiske folk med de rigtige kompetencer og give dem de rigtige værktøjer, give dem en mission, være sikker på, at de kan analysere deres resultater, inspirere dem i kreative omgivelser og sætte dem fri," lyder det fra Michelle Peluso i videoen ifølge The Register.Michelle Peluso understreger, at der uden for de seks udvalgte byer med IBM-bygninger er masser af dygtige medarbejdere hos it-giganten."Men et hold bliver stærkere, mere magtfuldt, gør en større forskel, er mere kreativt og sagt lige ud af posen, så har vi det sjovere, når folkene på holdet sidder skulder mod skulder. At få folk samlet skaber en x-faktor," forklarer Michelle Peluso til medarbejderne i videoen.Her er det så underforstået, at hvis man som IBM-marketingmedarbejder ikke rykker ind på en af de seks udvalgte lokationer, skal man kigge efter et andet job.Samtidig skal man eksempelvis som projektleder fra New York i et team med hovedsageligt folk i Californien være indstillet på at samle sit habengut og rykke sine rødder godt 4.500 kilometer vestpå, uden det nødvendigvis kan mærkes i lønningsposen."Jeg ved, det er hårdt. Jeg ved, at mange af jer skal have en snak med jeres familier, venner og partnere, og det er ikke en nem ting for jer eller for IBM. Men vi er nået frem til et sted, hvor vi er spændte på vejen fremad," forklarer Michelle Peluso om situationen.De berørte IBM-medarbejdere har efter beskeden mandag i denne uge en måned til at tænke over beslutningen i.Næste bølge af medarbejdere, der får valget mellem at sidde på pinden eller smutte, forventes at rulle i marts.Marketing-bossen fra IBM fortæller også i videoen ifølge The Register, at kravet til marketingmedarbejderne om at sidde på deres pladser på et af de seks IBM-kontorer er begyndelsen på en medarbejderpolitik, hvor USA altså står først for skud.Nyhedssitet The Register beretter om , at der er planer på vej om at udvide ordningen til andre IBM-afdelinger såsom Software and Systems og til lande i Europa.IBM Danmarks kommunikationschef Benedicte Strøm forklarer til Computerworld, at hun selv har hørt om siddeplads-udmeldingerne fra USA for nogle måneder siden. Men forbuddet mod at sidde andre steder end på sin plads rammer dog ikke umiddelbart Danmark, fastslår hun."Intet er ændret i Danmark, så det korte svar er: Nej, det er ikke forbudt at arbejde hjemme som IBM-medarbejder i Danmark," siger Benedicte Strøm til Computerworld.Som amerikansk IBM-marketingmedarbejder skal man derimod finde ud af, om man vil lede efter et andet job eller arbejde i - og eventuelt flytte til - en af følgende byer:- Austin i staten Texas- San Francisco i staten Californien- New York City i staten New York- Boston i staten Massachusetts- Atlanta i staten Georgia- Raleigh i staten North CarolinaTidligere har den forhenværende Yahoo-boss Marissa Mayer indført lignende forhold for Yahoo-medarbejderne, som du kan læse mere om her: Yahoo-topchef svinger pisken: I SKAL møde på arbejde