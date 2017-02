Skat satser stort på ny DevOps-afdeling - klar til opgør med traditionelle it-udbud

Skat søger netop nu en kontorchef til en helt ny DevOps-afdeling, der i første omgang skal bruge 20-25 medarbejdere. Det er samtidig begyndelsen på en ny it-strategi, der gør op med de traditionelle it-udbud hos Skat.

"Det vil på sigt vokse, og i takt med at vi udvikler og vedligeholder systemer, kan vi meget vel starte et DevOps-kontor nummer to, tre og fire."

"For det første er det et alternativ til det udbuds- og outsourcings-paradigme, som vi har haft både på godt og ondt. Vi har haft masser af succeshistorier, men også nogle historier, hvor tingene har taget for lang tid for vores forretning."

"Det er både tool-specialister, cloud-arkitekter, cloud-driftsfolk, infrastruktur-folk, udviklere, Scrum masters, service-designere og den slags."

DevOps er et hot emne i mange danske it-organisationer i disse år, og nu er Skat på vej til at oprette en helt ny DevOps-afdeling.Det fremgår af et aktuelt jobopslag hos it-jobbank , hvor der søges en kontorchef til Skats nye DevOps-funktion."Til at begynde med planlægger vi, at der skal være omkring 20-25 medarbejdere fast i denne her DevOps-funktion," oplyser Martin Wood, der er fungerende underdirektør i Skats drifts- og udviklingscenter til Computerworld."Det er både tool-specialister, cloud-arkitekter, cloud-driftsfolk, infrastruktur-folk, udviklere, Scrum masters, service-designere og den slags," fortæller Martin Wood.Skat indleder jobopslaget med at skrive, at "Skat er i gang med at opbygge en intern it-udviklingsorganisation for at hjemtage en række forretningskritiske systemer.""En central komponent i organisationen bliver en DevOps-funktion, der kommer til at arbejde på tværs i hele organisationen," forklares det videre.Martin Wood oplyser da også til Computerworld, at DevOps-afdelingen meget vel kan blive større end de 20-25 medarbejdere på sigt."Det er den hårde kerne, men i takt med, at vi tager projekter ind, vil vi lave nogle større teams. Meningen med vores DevOps-kontor er, at de (medarbejderne, red.) skal kunne tage ud og supportere udviklingsprojekterne," forklarer Martin Wood."Det vil på sigt vokse, og i takt med at vi udvikler og vedligeholder systemer, kan vi meget vel starte et DevOps-kontor nummer to, tre og fire.""For det første er det et alternativ til det udbuds- og outsourcings-paradigme, som vi har haft både på godt og ondt. Vi har haft masser af succeshistorier, men også nogle historier, hvor tingene har taget for lang tid for vores forretning.""Så der er helt sikkert et hastighedselement i det. At kunne lave en prototype og få det testet og vurderet hurtigt. Det er fail fast eller videre til næste iteration af udviklingen," forklarer Martin Wood."Det kan godt være, at vi så lægger det ud til en leverandør, når vi har udviklet på det.""Men hvor vi før har kørt udbud på alt fra applikationer til serverdrift og infrastruktur, vil vi gerne have fat i nogle mindre udviklingshuse, som kan lave nogle specifikke opgaver for os, og så bliver det på vores infrastruktur og i vores cloud.""På den måde bliver det meget nemmere for os at tage det hjem bagefter og drifte det selv. Så hastighed og fleksibilitet er de to ting, der er vigtige for os," siger Martin Wood til Computerworld.SKAT beskriver i jobopslaget også den nye tilgang til drift og udvikling af it-løsninger:"Vi nytænker eksisterende løsninger og udvikler nye til gavn for borgere og virksomheder i Danmark. Det er et ambitiøst projekt og en ny vej for offentligt it, og vi har brug for den rigtige person til at stå i spidsen for etableringen af funktionen," lyder det blandt andet."Vores ambition er at skabe maksimal brugeroplevet værdi ved at få nye løsninger i produktion, så hurtigt som behovet opstår og i en høj kvalitet som afspejler kundernes behov og dagligdag. Det forudsætter både tværfagligt og organisatorisk samarbejde og integrering af de nyeste teknologier og tools på området."Den nye kontorchef i DevOps-afdelingen skal som sin første opgave "rekruttere de rigtige kompetencer og stå i spidsen for valg af teknologi til kodehåndtering, deployment, automatisering, mm."Læs hele jobopslaget her