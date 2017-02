Udenlandske kæmper jorder totalt danske webshops: Sådan forsøger Saxo.com at bekæmpe Amazon

Danskerne elsker udenlandske webshops, men den danske internetboghandel Saxo forsøger at byde de udenlandske giganter op til dans.

De 20 mest brugt netbutikker i Danmark

Zalando.dk Amazon/ amazon.com /Amazon.uk Saxo.com / Saxo.dk Ebay H&M Coop.dk Bilka.dk Elgiganten Cdon.com Dsb.dk Nemlig.com Just-Eat Wupti.com Wish.com Danske Spil Billetnet Boozt.com Asos SAS Matas webshop Kilde: FDIH Kilde: FDIH

Det danske internetboghandel Saxo.com er den danske netbutik, der i øjeblikket er bedst til at tage konkurrencen op mod de udenlandske webshops.For ifølge den danske forening for internethandlende, FDIH's, helt nye markedsundersøgelse er danskerne vilde med at handle i udenlandske webshops.Den mest populære webshop blandt danskerne er således tyske Zalando, mens vi på andenpladsen finder amerikanske Amazon og først på på tredjepladsen finder vi danske Saxo.com, der dog er stærkt forfulgt af amerikanske ebay.Ifølge Jørgen Balle Olesen, der er administrerende direktør hos Saxo.com lukrerer virkomheden især på, at bøger er en standardiseret vare, der egner sig godt til e-handel.Det skyldes, at de er lette at sende og er et produkt, som folk trygt kan købe på nettet uden først at have været i fysisk berøring med det.Samtidig forklarer Jørgen Balle Olesen at Saxo.com har stor fordel af, at det danske marked er et sprogligt niche-område"Det er ingen hemmelighed, at en af grundene til, at vi stadig kan eksistere i Danmark er, at vi er et lille sprogområde, som Amazon endnu ikke har fattet interesse for," siger han til Computerworld.Hos Saxo.com forbereder man sig dog på, at Amazon en dag fatter interesse for den danske marked.Som et muligt bolværk mod udenlandske konkurrenter eksperimenterer virksomheden blandt andet med en abonnementmodel, hvor kunderne ved at betale en månedlig sum kan købe bøger til et prisniveau, der er så lavt, at det bliver sværere at underbyde for udefrakommende aktører.En model der blandt andet også kendes fra Amazon Prime, hvor kunderne få et fast månedligt beløb kan få adgang til gratis forsendelse, gode tilbud samt adgang til Amazons streamingtjenester.Derudover arbejder Saxo.com i øjeblikket med at stille flere og flere data til rådighed for virksomhedens kunder.Eksempelvis ligger virksomheden inde med anonymiserede data om konsumeringsmønstre, når det gælder e-bøger."Vi ved om kunderne læsere deres bøger, hvor hurtigt de læser dem, hvornår de læser dem, hvor læserne bor og hvilke søgeord de bruger for at finde bøgerne," lyder det fra Jørgen Balle Olesen.Det er Jørgen Balle Olesens forhåbning, at data om eksempelvis gennemsnitlige læsetider, eller oplysninger om, hvor langt læserne når i de forskellige bøger, før de giver op, kan hjælpe forlag og forfattere med at skabe bedre bøger.Gennem de seneste år har Saxo.com i højere grad udviklet sig til markedsplads for såkaldt self-publishing.Her kan spirrende forfattere udgive egne bøger og sælge dem direkte til Saxo.coms kunder uden om et traditionelt forlag.I første omgang har data om læsernes forbrugsmønstre været forbeholdt self-publishing-kunder, men Saxo arbejder også på at stille sine data til rådighed for de traditionelle forlag."Det er med til differentiere os i forhold til Amazon, der i langt højere grad beholder sine data til intern brug. Men vi omvendt ønsker at dele dem med vores brugere," forklarer Jørgen Balle Olesen.I første omgang stiller Saxo.com de mange data gratis til rådighed for brugerne, men det er Jørgen Balle Olesens forventning, at det i fremtiden vil være muligt at kapitalisere på ydelsen.