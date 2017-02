Sådan overfører du nemt al indhold fra din gamle iPhone til din nye Android-telefon

Har du lagt din gamle iPhone i graven og købt dig en ny Android-telefon, kommer vi her med en række tips og trick til, hvordan du får dine gamle filer med dig

Aaah, der er intet som at pakke en ny smartphone ud af pakken, og langsomt trække den gennemsigtige plast af skærmen og se telefonen tænde for første gang.Var din gamle telefon en iPhone, og er den nye en Android-telefon uanset mærke, har du dog potentielt set et større arbejde foran dig. Apple har ikke gjort det nemt at skifte fra iOS til Android - især ikke hvis du er dybt forankret i Apples økosystem.Vi har samlet en udførlig guide til, hvordan du nemmest overfører alle kontakter, kalender, services, fotos, tekstbeskeder, apps og musik over fra din gamle iPhone og over til en ny Android-telefon.Inden du fuldstændig forlader iOS og slukker din gamle iPhone, er der nogle indstillinger, som du skal huske at tjekke.For det første skal du slå iMessage fra. iMessage er Apples chat-funktion, der sender beskeder via din data-pakke til Andre iOS-brugere. Hvis du ikke slår funktionen fra, vil andre iPhone-brugere have svært ved at skrive til dig.Dette kan du ordne i, og slå iMessage fra.Glemmer du at slå funktionen fra, kan du gøre det via Apples link her. Hvis du har et abonnement på iCloud, skal du også ind og slå denne fra. Mange køber sig til 50GB ekstra lagerplads i Apples sky for syv kroner om måneden, men da du skifter til en Android, har du ikke længere brug for iCloud (med mindre du har en iPad eller Macbook og stadig gemmer billeder i skyen).Dette stopper du viaHvis du med din iPhone har tegnet abonnementer på eksempelvis Apple Music, Netflix eller Spotify, kan du også ind og slå disse fra i din telefon. Når du betaler for dit abonnement igennem Apple, får Apple 30 procent af beløbet. Hvis du køber direkte hos Spotify eller Netflix, får de selv hele beløbet.Dette gør du viaOg så er du klar til at tænde din nye Android-telefon.Den hurtigste måde at overføre dine data på er ved at bruge en app.Har du købt en ny Samsung-telefon, kan du benytte selskabets "Smart Switch"-app til at genoprette en iPhone-backup (inklusiv tekst-beskeder) på din nye Samsung-telefon.Også Sony har sin egen app til at overføre data fra en anden smartphone, heriblandt iPhones, til Sony-telefoner.Den nemmeste måde at overføre dine kontaktpersoner på er ved at benytte iCloud og Gmail. Gmail fungerer blandt andet som kontaktbog i Android.Log ind på iCloud-hjemmesiden på din computer, tryk på "Contacts" og tryk på det lille tandhjul i bunden af siden, tryk "Select All" og vælg Export vCard.Disse kan du efterfølgende vælge at importere via Google Contacts tilknyttet din Gmail-konto og Google-bruger. Dette gør du via dette link. Tryk på "Flere"-pilen til venstre og vælg "import".Du kan ikke hente eller gemme numre direkte på SIM-kortet på en iPhone. Det kan du ellers på langt de fleste Android-telefoner.At få din nye Android-telefon til at synkronisere med din kalender er noget af det letteste på listen - specielt hvis du allerede bruger Googles kalender og Gmail. I så fald skal du bare logge på din Gmail under konti og kalendere.Hvis du benytter Apples kalender, bør du skifte til Gmail-kalenderen, da den lettere kan synkronisere på tværs af Windows-computere, Apple-enheder og Android-telefoner.At få dine gamle SMS'er med over til din nye Android-telefon er noget af det mest besværlige.Har du en Samsung-telefon, kan du som nævnt bruge Samsungs app til formålet, men ellers må du ud i tredjepart-apps.En ofte foreslået app er iSMS2Droid -appen, der importerer dine smsog iMessage-beskeder fra din iPhone til din Android-telefon. Husk at slå kryptering fra, inden du benytter appen.Har du mange beskeder, tager det lang tid for tjenesten at overføre dine beskeder.Android har sin egen app-butik, Google Play Store, så du kan ikke overføre dine apps fra din iPhone til din Android-telefon. Næsten alle iOS-apps findes også som Android-apps, men du må igang med det manuelle arbejde og udvælge dine apps.I apps hvor du har tilknyttet en brugerkonti, skal du ofte kun installere appen på din nye Android-telefon og logge ind for at få dine data med dig. Det gælder eksempelvis Fitbit og andre fitness-apps.Hvis du vil have gemte profiler i spil med, kan det være en ide at linke din profil til eksempelvis Facebook. (På den måde har skribenten her fået sin seks måneder gamle lvl 71-profil i Crusader Quest fra en iPhone til en Android-telefon)Hvis du har købt musik igennem Apples iTunes, kan du overføre det til Google Music-app. Dette gør vi ved at logge ind på Google Music på den computer, hvor du har iTunes installeret. Hent Music Manager-programmet og vælg iTunes-muligheden, når den spørger, hvor du gemmer dit musik. Herefter får du mulighed for at uploade al din musik til Googles sky.Det smarte er, at dette kan du blive ved med, hvis du køber mere musik igennem iTunes i fremtiden.Hvis du som de fleste andre benytter dig af streaming-tjenester, skal du bare installere appen på din nye telefon og logge ind. Hvis du har offline-playlister, skal disse hentes igen fra din streaming-app.Benytter du dig af Apple Music, bør du nok overveje at skifte tjeneste. Imens Apple Music-appen fungerer fint på iOS, får appen kritik i Play Store for at være fejlbefængt.Har du købt film eller bøger igennem Apples økosystem, er det bare ærgerligt. Du kan hverken få dine film eller digitale bøger ud af iPhonen. Du må læse og se dine film på en iPad eller Macbook i fremtiden.Er du som de fleste iPhone-ejere, har du alle dine billeder gemt i iCloud. Desværre kan iCloud ikke nemt tilgås fra en Android-telefon.Hvis du allerede er vant til at have alle dine billeder i skyen, kan du nemt overføre dine billeder til Googles Fotos direkte fra din iPhone. Hent Google Fotos-appen til iOS, vælg at du vil synkronisere alle dine billeder på din iPhone til Google Fotos og vent en rum tid. Åbn herefter Google Fotos på din Android-telefon og synkroniser med den samme Google konto.Du kan selvfølgelig bruge hvilken som helst cloud-tjeneste til dette.Hvis du gerne vil undgå skyen, kan du overføre billederne via din computer. Forbind din iPhone til din computer, tillad at computeren på tilgå iPhonen og vælg "Importer fotos og videoer." Overfør herefter billederne til din Android-telefon ved at tilslutte telefonen din computer og træk dine billeder eller billedemapper over i mappen "pictures."