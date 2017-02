Her er de førende antivirus-løsninger og firewalls på markedet - og de nye spillere, der udfordrer dem

Stor rapport fra Gartner gennemgår de førende leverandører og løsninger inden for blandt andet antivirus-software og firewalls. Flere nye spillere presser de etablerede. Her kan du se resultatet.

Microsoft har i de senere år satset massivt på at øge sikkerheden i blandt andet Windows.

Det konstante fokus på sikkerhedstrusler og den evige kamp for at sikre det nødvendige it-forsvar mærkes idén grad hos antivirus-leverandørerne.Der er af samme grund et stigende antal løsninger at vælge imellem inden for det, der på godt dansk kaldes 'endpoint protection platforms'.Især er det interesant, at nye spillere presser de etablerede, der bestemt ikke længere kan have banen for sig selv.Det fremgår af Gartners nye rapport Magic Quadrant for endpoint protection platforms "EPP-markedet er ved at blive varmt, efterhånden som nye spillere udfordrer den gamle garde af signatur-leverandører," lyder det fra analysefirmaet.EPP dækker over løsninger til beskyttelse af pc'er, smartphones og tablets. Herunder ikke mindst antivirus-software og firewalls, men også en række andre sikkerhedsløsninger, man typisk anvender i en virksomhed i dag, blandt andet beskyttelse af mobile enheder.De leverandører, der indgår i dette års Magic Quadrant fra Gartner, står for en samlet omsætning på omkring 23 milliarder danske kroner, en 2,8 procent højere omsætning end året før.Gartners Magic Quadrant er som altid delt op i de fire kategorier challengers, leaders, niche players og visionaries, som du kan se på figuren herunder."Lederne fortsætter med at dominere markedet, men adskillige visionære leverandører henter hurtigt markedsandele," skriver Gartner."De visionære leverandører udfordrer den gamle garde med letanvendelige produkter, der generelt performer bedre og er mere effektive i forhold til at fange nye varianter af trusler."Ifølge Gartner opfattes de fleste af de visionære leverandørers løsninger dog fortsat mest som noget, der komplementerer de traditionelle leverandørers løsninger.Analysefirmaet vurderer da også, at 90 procent af de visionære produkter anvendes sammen med andre produkter i virksomhederne.Det er velkendte brands , der er at finde i Gartners leder-kategori; Symantec, Kaspersky Lab, Sophos og Trend Micro.De visionære er en lidt mere broget gruppe med mindre kendte spillere. Her finder man blandt andre Sentinelone, Cylance og Carbon Black.Kategorien med de visionære spillere er dog bestemt værd at holde øje med, for Gartner skriver blandt andet:"Early adopter-organisationer kan overveje at erstatte EPP fuldstændig med en visionær leverandør, men skal være opmærksom på begrænsningerne ved de nye løsninger.""De fleste har ikke alle EPP-funktioner, som personlige firewalls, beskyttelse af USB-porten, data protection, applikations-kontrol, sårbarheds-detection eller EMM (enterprise mobility managment, red.)," skriver Gartner og tilføjer samtidig, at det netop er de begræsninger, der skaber en letvægts-løsning, der er nem at anvende.Microsoft som ny sikkerhedsleverandør er også værd at hæfte sig ved.En af de traditionelle og veletablerede sikkerhedsleverandører, Kaspersky Lab, har for nylig anklaget Microsoft for at udnytte sin dominerende position på markedet med Windows Defender, Microsofts egen sikkerhedsløsning i Windows.I Gartner-rapporten er Microsoft placeret i kategorien udfordrere sammen med Intel Security, og om Microsoft skriver Gartner blandt andet:"Microsoft er en unik leverandør på EPP-området, da det er den eneste med adgang til at indlejre beskyttelsen direkte i sit eget operativsystem, når det designes og kodes."Gartner skriver at Windows Defender sammen med blandt andet Microsofts SmartScreen-beskyttelse, Windows Firewall og Office 365 Advanced Threat Protection giver en anderledes form for beskyttelse.Microsofts integrerede (og langt hen ad vejen gratis) løsninger er blevet bedre over de senere år, ikke mindst med lanceringen af Windows 10, men Gartner skriver, at løsningerne på nogle områder stadig ikke er så effektive som flere af de andre løsninger på markedet.Samtidig er det en udfordring, at Microsofts sikkerheds-løsninger primært kan anvendes i et rent Microsoft-miljø, hvor man samtidig er på den nyeste Windows-version."Mens Microsofts vision for fremtiden er fremsynet og teknisk elegant, er den kun tilgængelig, når organisationer skaber et nyt system fra bunden med Windows 10.""Da mange organisationer har linket deres udrulningsplaner for Windows 10 med deres cyklus for hardware-fornyelser, der begynder i 2017, kan det tage tre til fire år at fuldføre."