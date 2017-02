Her er 10 fede it-job, som du bør søge i vinterferien

Er du på jagt er et nyt it-job, så skal du læse med her.

Der er stor efterspørgsel efter stærke it-kompetencer hos mange danske virksomheder.Herunder finder du et lille udpluk af interessante ledige stillinger, som du lige nu kan finde på Computerworlds søsterside, it-jobbank

Herunder har vi fundet en god håndfuld åbne it-stillinger på it-jobbank.dk, som måske matcher dine it-kompetencer.Både store og mellemstore virksomheder er på udkig efter it-profiler, blandt andet inden for SAP, programmering og sikkerhed.Går du med overvejelser om et muligt jobskifte i 2017, kan du via dette link nemt oprette en "Jobagent", der matcher dine kompetencer.Du vil herefter modtage en mail fra it-jobbank, når virksomheder efterspørger kandidater med netop dine kompetencer.We will give you the opportunity to grow personally and professionally in a dynamic environment. Our projects are built on cooperation and teamwork and you will find yourself working together with other talented and dedicated professionals, all working towards a shared goal.As SAP LE/WM professional, you will design, build, implement and deploy SAP solutions to achieve defined business goals and requirements. You will take ownership of the system template for Logistics, maintaining a high level of standardization and tight integration to 3rd party LPS's. Furthermore, advising and advocating leading practices in subject matter, which is key for our client's success in being high performers.Our employees are our most important asset. At Accenture, we believe that quality comes from within and we invest heavily in developing your professional competencies.You will receive on-going training that builds and extends your skills on a continuous basis, allowing you to develop tailored expertise quickly. You will have direct access to state-of-the-art technologies, tools and developer kits from all the major hardware and software houses, keeping you on cutting-edge of your area of expertise.Read the full jobad here We will give you the opportunity to grow personally and professionally in a dynamic environment. Our projects are built on cooperation and teamwork and you will find yourself working together with other talented and dedicated professionals, all working towards a shared goal.As our new SAP Procurement professional, you will be part of the full application lifecycle from designing, building and implementing to maintaining a Procurement solution. You will take ownership of the system template for Procurement, maintaining a high level of standardization and tight integration to related systems. Furthermore, advising and advocating leading practices in subject matter, which is key for our client's success being a high performer.You will receive on-going training that builds and extends your skills on a continuous basis, allowing you to develop tailored expertise quickly. You will have direct access to state-of-the-art technologies, tools and developer kits from all the major hardware and software houses, keeping you on cutting-edge of your area of expertise.Accenture welcomes and encourages applications from diverse backgrounds related to gender, age, ethnicity, culture, race, religion and belief, disability, nationality, sexual orientation and gender identity. Inclusion and diversity are fundamental to our culture and core values, providing an environment where everyone brings distinct experience, talent and culture to their work. We invite you to be part of this diversity.Read the full jobad here Som analytisk programmør i det nyetablerede kontor Fordringshaverservice og -rådgivning i Implementeringscenter for Inddrivelse får du ansvaret for at udvikle og vedligeholde avancerede datakvalitetsfiltre, der skal sikre, at de indkomne fordringer har en høj og ensartet datakvalitet.Du kommer til at arbejde med udviklingen af komplekse datakvalitetsfiltre.For at sikre opfyldelse af den bagvedliggende lovgivning skal fordringsdata passere et indgangsfilter i oversendelsen fra fordringshaver til inddrivelse.Der vil løbende være behov for at udvikle og tilpasse disse filtre, så de er afstemt med specielle regler for de mange forskellige fordringstyper og den bagvedliggende lovgivning, der er relevant for den enkelte fordringshaver.På sigt kan der også blive tale om at udvikle og bygge mere avancerede og selvlærende algoritmer ind i indgangsfiltrene, så fejl og uretmæssigheder kan opdages hurtigt.Du vil komme til at arbejde med den løbende udvikling og tilpasning af filtre, både på de tidspunkter nye fordringshavere tilsluttes det nye inddrivelsessystem, og når der skal oprettes nye typer fordringer, som skal valideres.Isamarbejde med kolleger fra kontoret vil du gennemføre analyse af de fordringer, der frasorteres i de eksisterende filtre, og bruge den viden i arbejdet med videreudviklingen. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med et team af eksterne konsulenter, der p.t. varetager opgaven.Du kan læse hele annoncen her Har du en skarp it-teknisk profil og lyst til at arbejde med tekniske discipliner i vores udviklingsprojekter?Kunne du tænke dig et alsidigt job, hvor du kan anvende din viden til at skabe præmisserne for de parter, der henholdsvis udvikler, lever af, anvender og styrer it?KOMBIT søger konsulenter til at formidle, konkretisere og afstemme viden og behov mellem leverandører, kommuner og andre parter i vores fælleskommunale it-udviklingsprojekter.I det daglige vil du skrive og gennemgå teknisk dokumentation, afholde workshops og kommunikere med de forskellige parter.Du bliver den fast tilknyttede, tekniske kompetence på et af vores projekter (læs evt. mere på vores hjemmeside om KOMBIT's projekter), og du får rig lejlighed til at sparre med andre it-specialister hos KOMBIT som fx it-arkitekter, driftskonsulenter og andre it- og forretningskonsulenter.Du kommer til at bevæge dig både blandt softwareudviklerne hos leverandøren, i projektet hos KOMBIT og sammen med kommunale repræsentanter fra enten intern it eller et kommunalt fagområde. Du samarbejder desuden med specialister inden for bl.a. jura, kommunikation, forretningsudvikling, leverandørstyring og drift.Det bliver din opgave at sikre, at it-leverandørens løsninger modsvarer kommunernes stillede krav.Da du har kontakt til både kommunerne og it-leverandørerne bliver du medvirkende til, at it-systemerne løbende forbedres og videreudvikles.Du repræsenterer den it-tekniske side af projektet og fungerer således som brobygger mellem leverandøren og kommunerne.Du kan læse hele annoncen her Pos One er i konstant udvikling og søger derfor en udvikler, som ikke er bange for at tænke ud af boksen.Vi er et firma, som hele tiden udvider vores softwareydelser til vores kunder og arbejdet kommer derfor til at bestå i programmering og implementering af nye funktioner samt vedligehold af vores eksisterende løsninger.Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med vores udviklingschef, andre udviklere og tredje parts integratorer.Du er som person ikke bange for at tage ansvar for dine opgaver og arbejder målrettet mod en god løsning frem for en hurtig.Du har lyst til at forstå og sætte dig ind i den bagvedliggende idé, for at kunne levere den rigtige løsning fra starten, da du selv har medansvar og tager ejerskab i hele processen.Vi tilbyder et job, hvor to dage ikke er ens. Frihed under ansvar med højt til loftet. En virksomhed hvor du bliver hørt, og hvor der ikke er langt fra tanke til handling.Dejligt åbent kontormiljø med gode kollegaer og uformel omgangstone.Rig mulighed for at udvikle dig på et personligt og professionelt plan. Attraktiv lønpakke som aftales ud fra kvalifikationer. Mad- og frugtordning indgår i pakken.Du kan læse hele annoncen her Hos IST Danmark vil arbejdet være præget af samarbejde på tværs af teams, men du vil primært blive en del af det team, som udvikler vores Pladsanvisningssystem, Tabulex Institution.Pladsanvisningssystemet håndterer kommunikationen mellem forvaltning og borgere i forbindelse med tilbud og opskrivning af børn til daginstitution i de danske kommuner.Som leverandør af administrative systemer til både daginstitutionsområdet og skoleområdet, arkiverer vi data til Statens Arkiver/lokale stadsarkiver.Du kommer til at arbejde i spændingsfeltet mellem udvikling og projektledelse.Vi har behov for en person som vil drive arkiveringsprojekterne mht. dialog med kommuner og arkiver, følge op på lovgivning, analysearbejde og som vil stå for den tekniske arkiveringsproces.Der kan forekomme vedligehold og på sigt nyudvikling af det program vi benytter til arkivering.Der vil blive masser af faglig sparring og samarbejde i forbindelse med arkivering og arkiveringsindhold med de respektive teams.Udover arkiveringsopgaverne vil du komme til at arbejde med nyudvikling, videreudvikling og vedligeholdende drift af vores pladsanvisningssystem, i det omfang der er mulighed for det.Som person er du fokuseret og i stand til at arbejde selvstændigt, tager ansvar for dine opgaver og følger dem til dørs. Du er fagligt nysgerrig, er serviceminded og kan kommunikere med kunder og interessenter uden teknisk baggrund. Du har en stærk analytisk tankegang og evnen til at holde tingene i perspektiv, når det kommer til komplekse systemer.Du kan læse hele annoncen her Are you looking for an opportunity to hold an IT Security Manager role with high impact? Then you might be the right candidate for this position. As IT Security Manager you will be responsible for the security landscape and manage & facilitate the risk assessment process globally.We operate in an international IT environment covering a major SAP landscape and complex infrastructure based on Windows, MS Exchange, SharePoint, Citrix, Cisco, etc. You will be part of Corporate IT, Infrastructure Operations, and deliver quality solutions in close cooperation with 15 dedicated and highly competent colleagues.You will be responsible for driving the IT security agenda and deliver security oversight over Arlas IT environment and at the same time interact as the link between the business, architecture and solutions in all security matters. You will be responsible for the Business Continuity Planning and testing both for global and local services. On a day to day basis you will interact with our vendors and perform Business Impact Analysis for all current and proposed solutions.You probably have a Master's Degree, but most important is your extensive IT security and operations experience from a preferably international company. The ideal candidate has a minimum of 2 years of solid experience either from an internal or external consultancy role. You are used to work with stakeholders at all levels and able to act in an outsourced environment in close cooperation with our vendors. Knowledge of production IT will be ideal but not essential. You'll have a security certification.Read the full jobad here. I jobbet som it project manager kommer du til at indgå i et team af medarbejdere, der er dedikerede til Kamstrups Hosting forretning.Den nyetablerede afdeling er under opbygning, og du vil derfor, med din erfaring fra etablerede hosting-forretninger, bidrage til at udvikle afdelingen. Det er dog samtidig vigtigt, at du er i stand til at fastholde en best practise for gennemførelse af it-projekter.Som it project manager skal du være klar til at sætte dit præg på en afdeling under opbygning og en forretning i konstant forandring og udvikling.Det er afgørende, at du formår at håndtere kunderne med ro og professionalisme, hvilket du er i stand til gennem din tekniske viden og erfaring.Du evner at kommunikere på tværs af organisationen og formår at videreformidle information klart og tydeligt til forskellige faggrupper i Kamstrup.Du har en stærk personlighed og trives med at arbejde selvstændigt og professionelt.Du har stærke kommunikative evner, der gør dig i stand til at bevæge dig ubesværet imellem forskellige faggrupper både internt og eksternt.Du arbejder målrettet og systematisk og har flair for og erfaring med at koordinere imellem mange forskellige interessenter og underleverandører.Som person er du ihærdig og vedholdende, og du trives med en hverdag, hvor deadlines og kvalitet skal overholdes. Du er udadvendt og drives af at tage ansvar og skabe struktur i relationen med kunder.Du kan læse hele annoncen her Tamigo is looking for a skilled Technical Communicator to work in our Head Quarter in Copenhagen, Denmark. Our cloud solution and customer base has grown to a level where the lack of online documentation can be a hindrance in continuing our +30 % annual growth. You will be responsible for writing, editing, revising, proofreading and assembling technical procedural manuals, user guides for our end users and other similar procedural documents.This is your opportunity to build and influence the establishment of the new Tamigo knowledge base in English for our customers. In close cooperation with our Product Manager, our Development Team and our Communications Department, you will be the driving force to ensure that our users get the maximum benefits out of our solution.Tamigo is based in Copenhagen, one minute from Østerport station, and currently employs 28 dedicated people in the Danish Head Quarter within software development, sales & marketing, support and communication.Our beautiful office is filled with competent and ambitious people who each day use their expertise to ensure Tamigo's growing success. The atmosphere in the office is relaxed and at the same time exudes a high level of professionalism. We look after each other, help and spar with each other and enjoy an environment with smiles and good mood every day.You can read the full jobad here Scandesign Media er inde i en rivende udvikling, og vi søger derfor en ekstra senior webprogrammør til at indgå i vores team, på vores kontor på Langelinie i København.Vi står over for nye og spændende opgaver, og søger en kollega, der kan arbejde selvstændigt, men også indgå i sammenspil med vores eksisterende team.Du vil indgå i vores it-udviklingsafdeling, som har central rolle i at levere og udvikle webløsninger i alle størrelser, former og formater, til vores eksisterende kunder, såvel som nye.Vi har mange forskellige projekter, så du vil komme til at arbejde med en bred vifte af platforme, services og applikationer.Du kan forvente en hverdag, hvor du skal kunne håndtere stramme deadlines, tekniske og kreative udfordringer og fart over feltet.Vi ser gerne du har erfaring med Open source systemer.Du er en kompetent og løsningsorienteret udvikler, der gerne holder sig opdateret med den nyeste teknologi.Du brænder for at udvikle kode af høj kvalitet, og sætter en stor ære i at komme i mål med dine opgaver via velovervejede løsningsforslag.Du kan dit kram, og har stor forståelse for dit håndværk, men du er heller ikke bange for at eksperimentere og udfordre eksisterende fremgangsmåder.Du kan læse hele annoncen her