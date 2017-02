Denne programmør har fundet det perfekte våben mod Windows-svindlere og irriterende telefons-sælgere

Foto: Skærmbillede fra Roger Andersons TedTalk.

Programmøren Roger Anderson har bygget en robothær, der bliver sendt i krig mod svindlere og irriterende telefonsælgere.

Sælger robotterne som en service

Den amerikanske programmør Roger Anderson har fundet det perfekte våben mod tele-svindlere og irriterende tele-marketing-sælgere.Ifølge net-mediet Business Insider har han bygget en hær af robotter, der er programmeret til at drive svindlere og telemarketing-folk til vanvid.For robotterne er forudprogrammerne til at holde samtalen med svindlerne kørende så længe som muligt.Det kan robotterne, fordi de er designet til genkende talemønstre.Det betyder, at de kan identificere, når personen i den anden ende er færdig med at tale.Derfor er robotterne i stand til at føre en samtale, der ganske vist ofte er ganske mærkværdig, men dog er så naturlig i sit forløb, at robotten virker som en levende personer.I nogle tilfælde besvarer robotten bare spørgsmål med et "ja," "okay" eller et "helt sikkert".Andre gange stiller den et modspørgsmål ala "drikker du kaffe?" eller kommer med en konstatering som "Du lyder som en jeg har gået i skole med."Og ifølge en artikel i New York Times er robotterne programmeret til at opføre sig mere og mere bizart jo længere opkaldet står på.Eksempelvis begynder robotten at sige mystiske ting som: "Jeg er lige vågnet op og har lige taget min medicin, så jeg er lidt groggy. Kan du tale lidt langsommere? " eller "Åh gud, der sidder en bi på min arm. Du kan bare fortsætte med at tale, men jeg tier lige stille på grund af bien."Alle opkaldende bliver optaget, og sidste år gav Robert Anderson en tech-talk, hvor han fortalte historien om robotterne og samtidig afspillede en række optagelser af samtaler, som robotterne har haft (spol frem til 9.20, hvor han demonstrerer hvordan de virker).Roger Anderson sælger i dag robotterne som en service til virksomheder og privatpersoner.Eksempelvis kan en virksomhed eller privatperson købe sig til et abonnement til 2 dollar om måneden, der giver dem ubegrænset adgang til at viderestille denne type opkald til robotterne.Når opkaldet er afsluttet modtager brugerne af tjenesten automatisk en mail med en optagelse af samtalen.Computerworld har tidligere beskrevet, hvordan også danske privat-personer og virksomheder bliver plaget af de såkaldte "Microsoft-svindlere".Svindlerne forsøger at franarre folk penge ved at ringe til dem under dække af at komme fra Microsofts officielle support-service.Men ifølge Business Insider er Roger Anderson nu begyndt aktivt at sende robotterne i krig mod netop denne type organiserede svindlere.I stedet for blot at bruge robotterne til at tage i mod opkald, bruger han dem nu til aktivt at foretage opkald til call-centre, der er kendt for at huse Windows-svindlere.Ifølge Business Insider fik han et callcenter til at lukke ned for et af deres telefonnumre efter, at han dirigerede sine robotter at foretage 500 opkald til nummeret i løbet af ganske kort tid.Herunder kan du høre andre eksempler på, hvordan det foregår, når robotterne er i aktion: