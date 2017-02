Teleselskabet 3 hacket: Hackere kræver millioner for ikke at afsløre persondata på tusindvis af 3-kunder

Teleselskabet 3 bliver i disse dage afpresset af kriminelle, der kræver et større millionbeløb for ikke at offentliggøre 3.600 kunder data.

I fredags modtog 3 en mail fra en eller flere kriminelle, der hvæder, at de ligger inde inde med personfølsomme oplysninger på 3.600 3-kunder.Med mindre de kriminelle modtager et større millionbeløb, vil de offentliggøre de pågældende data, lyder truslen.Det skriver 3 i en pressemeddelelse Efter dialog med politiet vurderer 3, at afpresningen er reel, og at de kriminelle faktisk ligger inde med oplysningerne på de 3.600 kunder.Dataene vurderes til at være navn, adresse og CPR-nummer, men ikke bankoplysninger eller pinkoder, ligesom de vurderes til at være ni måneder gamle."Det er første gang i virksomhedens historie, at vi er udsat for denne type af kriminel adfærd. Jeg vil gerne slå fast, at vi hos 3 naturligvis ikke medvirker til at forhandle med kriminelle. Vi har derfor overdraget sagen til politiet, som straks er gået i gang med efterforskningen," siger Sidsel Rosendal Olsen, kundedirektør i 3.Teleselskabet ved ikke, hvordan de kriminelle er kommet i besiddelse af oplysningerne, men afventer politiets efterforskning."Vi håndterer mange data og personfølsomme oplysninger hver dag, så sikkerhed er højeste prioritet for os. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvordan oplysningerne er faldet i forkerte hænder, og indtil vi har sikker viden i det spørgsmål, vil vi ikke bidrage til spekulation," lyder det fra Sidsel Rosendal Olsen.3 har i dag 1,2 millioner danske kunder, hvor 3.600 kunder er en meget lille andel. 3 fortæller, at hvis du har spørgsmål vedrørende afpresningen og dine data, kan du ringe til 3's kundeservice.Selskabet meddeler, at det har underrettet alle relevante myndigheder, og at det har aktiveret dets kriseberedskab.