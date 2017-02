Ford investerer syv milliarder kroner i start-up firma: På vej med kunstig intelligens

Ford sætter enorme syv milliarder kroner på højkant i nyetableret selskab med tidligere Google- og Uber-folk ved roret.

Bilselskabet Ford vil i løbet af de kommende fem år brænde en milliard dollar - omkring syv milliarder kroenr - af på det nyetablerede selskab Argo A.I.Selskabet blev grundlagt for under et år siden af et to top-udviklere fra Google og Uber - Bryan Salesky og Peter Rander - med henblik på at udvikle kunstige intelligenser til bil-industrien.Med den enorme investering bliver Ford den største aktionær i selskabet, som dog meddeler, at det får plads til at operere med "betydeligt uafhængighed" af det store bil-selskab.Ford har allerede store programmer til udvikling af kunstig intelligens, som ventes at blive et af de mest tungtvejende konkurrenceparametere i fremtidens bil-industri.Det er ideen, at Argo AI's viden og kompetencer skal kobles sammen med Fords nuværende projekter på området, som selskabet forventer kan komme op i ‘start-up-speed.'Argo AI arbejder blandt andet med at udvikle robot-teknologier. Målet bliver nu at udvikle en fuld platform til selvkørende biler inden 2021.Ford oplyser, at det er planen, at teknologien skal kunne licensieres til andre mærker også.Computerworld testede fornylig de selvkørende teknologier på to biler.Ford er langt fra det eneste bil-selskab, der for tiden investerer meget store summer i udviklingen af selvkørende biler og kunstige intelligenser.Faktisk har stort set alle de store bilproducenter fokus på området for tiden. De tæller BMW, VW General Motors, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan-Renault, Volvo, Tesla og Toyota.Alle har åbnet store udviklings-projekter i Silicon Valley, hvilket du kan se på dette billede fra Computerworlds amerikanske nyhedsbureau.