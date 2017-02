Google oplever overraskende effekt: Høj løn får medarbejderne til at flygte

Nøglemedarbejdere på stribe forlader Googles bilprojekt. Forklaringen skal måske findes i virksomhedens ekstravagante lønpakker.

Gennem det seneste år har flere og flere nøglemedarbejdere forladt Googles prestigefyldte projekt, hvor der arbejdes med selvkørende biler.Og ifølge det amerikanske medie Bloomberg er der en ganske usædvanlig forklaring på det.For angiveligt skyldes det, at Google har tilbudt de ansatte alt for attraktive lønpakker, hvor de på baggrund af projektets anslåede værdi var sikret kæmpestore lønudbetalinger.Ifølge Bloomberg var udbetalingerne ved udgangen af 2015 så store, at adskillige af holdets veteraner ikke længere var økonomisk afhængige af deres job, og derfor var fristet af muligheden for at prøve lykken med andre projekter udenfor for Google.Det oplyser to anonyme kilder til Bloomberg.Kilderne beskriver de beløb, som var i spil, som. Altså beløb, der er så store, at medarbejdere hurtigt følte, at de var frie til at gøre præcis, som det passede dem.Så sent som i august mistede Google selvkørende-bil-team tre nøglemedarbejdere i chef-stillinger.Blandt dem var ifølge tech-mediet Recode virksomhedens CTO, Chris Urmson, men også en af teamets grundlæggere Jiajun Zhu samt en anden nøgle medarbejdere, Dave Ferguson.Derudover har en lang række medarbejdere forladt projektet til fordel for iværksætter-virksomheden Otte, der arbejder på at udvikle selvkørende lastbiler og som for nylig blev opkøbt af Uber.Blandt dem er en af teamets grundlæggere Anthony Levandoski.En anden af teamets højtprofilerede grundlæggere, Sebastian Thrun, forlod teamet for få år siden.De store lønudbetalinger resulterede således i en sand åreladning af talent, der ifølge Bloomberg kom netop, som Google forsøgte at forvandle projektet til en levedygtig forretning.Men ifølge Bloomberg har Google ved slutningen af sidste år afskaffet det ekstravagante lønsystem og erstattet det med et mere traditionelt lønsystem.Det sker samtidig med, at Google har valgt at udskille bil-teamet i en selvstændig forretnings enhed, der bærer navnet Waymo.